"Москва и мир": усиление контроля, рост заболеваемости и смягчение ограничений за рубежом

В Москве из-за очередного всплеска заболеваемости коронавирусом усилили проверки в торговых центрах, клубах и ресторанах. Инспекторы следят за тем, как сотрудники и посетители заведений соблюдают санитарные правила. Речь идет в первую очередь о масочном режиме и социальной дистанции. За отсутствие средств защиты горожан оштрафуют на четыре тысячи рублей. А вот торговым и развлекательным центрам грозят более крупные штрафы. Например, театр Олега Табакова может потерять 300 тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. По словам премьера, рост заболеваемости есть в большинстве регионов. О московском рассказал Сергей Собянин. Мэр сообщил, что в столице цифры увеличиваются в арифметической прогрессии. И это, судя по опыту других стран, будет продолжаться еще 2 недели.

Сергей Собянин также подчеркнул: сейчас особенно важно, чтобы работодатели сохраняли часть своих сотрудников на удаленке. Некоторые предприятия перевели на дистанционный формат около 50% работников. В первую очередь это коснулось пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Пандемия в Европе может завершится уже в этом году. Это не исключает Всемирная организация здравоохранения. Эксперты уверены, что через несколько месяцев волна "Омикрона" спадет, и тогда придет время глобального иммунитета. Он установится благодаря массовой вакцинации и антителам, полученным европейцами после перенесенной болезни.

На ситуацию может повлиять и приближение теплого времени года. При этом в ВОЗ предполагают, что COVID-19 может вернуться в конце 2022-го, однако пандемия с большой долей вероятности не повториться. По оценкам экспертов, более 60% жителей Европы могут заразиться "Омикроном" до марта. При этом, если одни страны на фоне очередного всплеска заболеваемости ограничения ужесточают, то другие с этим не спешат. И даже, напротив, смягчают меры. Так, во Франции с февраля отменят требование об обязательном ношении масок. В Финляндии хотят ослабить внутренние ограничения к середине следующего месяца. А Великобритания сделает это уже послезавтра.