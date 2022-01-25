"Москва и мир": запись на прием к врачу в столице и ситуация с COVID-19 в Европе

Москвичи с симптомами ОРВИ теперь могут записаться к дежурному врачу онлайн. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, это позволит избежать скопления большого числа пациентов в одно время. Нововведение стало возможным благодаря увеличению числа дежурных врачей в поликлиниках более чем в два раза. Они смогут принимать до 25 тысяч пациентов в день. Специалист проведет осмотр, возьмет экспресс- или ПЦР-тест, а также при необходимости проведет дополнительные обследование. Записаться на прием можно на портале mos.ru, сайте emias.info, а также при помощи его мобильной версии. Пациентов, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-прежнему ждут к дежурным врачам без предварительного звонка в порядке живой очереди. Что касается бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, то пройти процедуру можно более чем в 70 специальных пунктах. Полный их список опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Для ребенка необходимо принести свидетельство о рождении.

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. По словам премьера, рост заболеваемости есть в большинстве регионов. О московском рассказал Сергей Собянин. Мэр сообщил, что в столице цифры увеличиваются в арифметической прогрессии, и это, судя по опыту других стран, будет продолжаться еще 2 недели. Сергей Собянин также подчеркнул, что на данный момент особенно важно, чтобы работодатели сохраняли часть своих сотрудников на удаленке. Некоторые предприятия перевели на дистанционный формат около 50% работников. В первую очередь, это коснулось пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Пандемия в Европе может завершится в 2022 году. Этого не исключает Всемирная организация здравоохранения. Эксперты уверены, что через несколько месяцев волна "Омикрона" спадет, тогда придет время глобального иммунитета. Он установится благодаря массовой вакцинации и антителам, полученным европейцами после перенесенной болезни. На ситуацию может повлиять и приближение теплого времени года. При этом в ВОЗ предполагают, что COVID-19 может вернуться в конце 2022 года, однако пандемия с большой долей вероятности не повториться.

По оценкам экспертов, более 60% жителей Европы могут заразиться "Омикроном" до марта. При этом, если одни страны на фоне очередного всплеска заболеваемости ограничения ужесточают, то другие с этим не спешат. Так, во Франции с февраля отменят требование об обязательном ношении масок. В Финляндии хотят ослабить внутренние ограничения к середине следующего месяца. А Великобритания сделает это уже 27 января.