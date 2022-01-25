"Москва и мир": проверки на соблюдение антиковидных мер в столице и снегопад в Стамбуле

В Москве из-за очередного всплеска заболеваемости коронавирусом усилили проверки в торговых центрах, клубах и ресторанах. Инспекторы следят за тем, как сотрудники и посетители заведений соблюдают санитарные правила. Речь идет о масочном режиме и социальной дистанции. За отсутствие средств защиты горожан штрафуют на 4 тысячи рублей, а торговым и развлекательным центрам грозят более крупные штрафы.

Заболеваемость коронавирусом в России поставила пятый рекорд подряд. За последние сутки в стране подтвердились почти 68 тысяч новых случаев коронавируса. Максимум за все время пандемии зафиксирован в Санкт-Петребурге. Там плюс более 9,5 тысячи заразившихся. В Москве заболели почти 19 тысяч человек. По данным специалистов, активно распространяется именно "Омикрон". Из-за нового штамма четверть россиян хотят ревакцинироваться. Это показал опрос, проведенный среди миллиона жителей страны. В поликлиниках некоторых городов выстроились очереди на прививку. Также в России началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Медики используют специальный препарат "Спутник М". Его начали поставлять и в регионы. Вакцинация проводится с письменного разрешения родителей и только на добровольной основе. Перед прививкой подростков осмотрит врач-педиатр. Затем медик введет первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.

В Стамбуле и других турецких городах продолжается снегопад. Осадки принес мощный циклон. За несколько дней выпало более 50 сантиметров снега. Температура опустилась до минус 2 градусов, что на 6 градусов ниже средних январских показателей. Учебные заведения закрыты, инвалиды и беременные женщины на два дня освобождены от работы. Тысячи пассажиров застряли в стамбульском аэропорту. Все рейсы, в том числе в Москву, отменили или задержали. Некоторые самолеты пришлось эвакуировать, так как они застряли на взлетно-посадочной полосе. При этом метеорологи предупреждают, что к вечеру снегопад только усилится и будет продолжаться еще три дня. Местных жителей просят без необходимости не покидать свои дома.

Страдает от непогоды и Греция. Вместо привычных 15 градусов тепла термометры показывают минус 1. Кроме того, сильный снегопад практически полностью парализовал работу автобусов и поездов, а также аэропортов. На дорогах образовались многокилометровые пробки. На помощь коммунальным службам брошены пожарные, полиция и военные. 25 января власти страны объявили выходным.