"Москва и мир": онлайн-запись к дежурному врачу с симптомами ОРВИ и непогода в Европе

Москвичи с симптомами ОРВИ теперь могут записаться к дежурному врачу онлайн. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, это позволит избежать скопления большого числа пациентов в одно время. Нововведение стало возможным благодаря увеличению числа дежурных врачей в поликлиниках более чем в два раза. Они смогут принимать до 25 тысяч пациентов в день. Специалист проведет осмотр, возьмет экспресс- или ПЦР-тесты, а также при необходимости проведет дополнительные обследование. Записаться на прием можно на портале mos.ru, сайте emias.info, а также при помощи его мобильной версии. Пациентов, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-прежнему ждут к дежурных врачей без предварительного звонка в порядке живой очереди. Что касается бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, то пройти процедуру сейчас можно более чем в 70 специальных пунктах. Полный их список опубликован на официальном сайте правительства Москвы. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Для ребенка необходимо принести свидетельство о рождении.

"Омикрон" зафиксировали уже в 71 регионе России. Доля детей среди заразившихся новым штаммом возросла до 15%. Об этом говорят инфекционисты. Ранее же она была примерно 10–11%. "Омикрон" пока не добрался только до шести регионов. Например, в Курской области его официально нет, то есть лабораторно штамм пока не подтвердили. Но власти говорят, что он уже пришел. Это видно по числу заболевших и снижению количества госпитализаций. На фоне роста заразившихся работодателям Курской области рекомендовали перевести на удаленку минимум 30% сотрудников. В первую очередь, пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. Кроме того, во всех закрытых помещениях рекомендовано носить маски. Меры также ужесточают в Ленинградской области. Теперь фитнес-центры, стоматологии, бассейны и бани могут быть заполнены только на 50%. А в массовых мероприятиях региона могут участвовать не более 50 человек.

В Стамбуле и других турецких городах продолжается снегопад. Осадки принес мощный циклон. За несколько дней выпало более 50 сантиметров снега. Температура опустилась до минус 2, что на 6 градусов ниже средних январских показателей. Учебные заведения закрыты, инвалиды и беременные женщины на два дня освобождены от работы. Тысячи пассажиров застряли в стамбульском аэропорту. Все рейсы, в том числе в Москву, отменили или задержали. Некоторые самолеты пришлось эвакуировать, так как они застряли на взлетно-посадочной полосе. При этом метеорологи предупреждают, что к вечеру снегопад только усилится и будет продолжаться еще три дня. Местных жителей просят без необходимости не покидать свои дома.

Страдает от непогоды и Греция. Вместо привычных 15 градусов тепла термометры показывают минус 1. Кроме того, сильный снегопад практически полностью парализовал работу автобусов и поездов, а также аэропортов. На дорогах образовались многокилометровые заторы. На помощь коммунальным службам брошены пожарные, полиция и военные. 25 января день власти страны объявили выходным.