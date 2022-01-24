"Москва и мир": ввод новых специальных полос в столице и непогода в Европе

В столице станет больше выделенок. В этом году прибавятся еще около 30 километров. На данный момент общая протяженность специальных полос для общественного транспорта практически сравнилась с длиной пути от Москвы до Смоленска. Выделенки позволяют автобусам и электробусам даже в часы пик работать по графику и курсировать по городу с большей скоростью. Кроме того, после появления полос число аварий с общественным транспортом в столице снизилось. Проект выделенок в столице создавался для борьбы с пробками. Первая полоса для общественного транспорта появилась в Москве в 2009 году, и такие участки стали открывать ежегодно. Например, в 2021 году выделенки сделали еще на 14 дорогах. На личном транспорте ездить по этим полосам нельзя, причем даже в выходные дни. Штраф за такое нарушение в Москве составляет 3 тысячи рублей.

В России побит новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом – 65 109 человек за сутки. В Москве за сутки выявлено 19 509 новых заболевших. В Бурятии ужесточают ограничения, заболеваемость растет. На дистанционный режим переводят школы и другие образовательные учреждения в Улан-Удэ и еще нескольких районах. Закрывают банкетные залы, ночные клубы, отменяют свадьбы. Общепит теперь будет работать до 11 часов вечера. В торговых центрах закрывают детские игровые, отменяют спортивные занятия.

"Омикрон" пока не добрался до 10 регионов Центрального федерального округа. Среди них и Ярославская область. Там ситуация с заболеваемостью улучшилась, сообщили в Оперштабе. Связано это с действующими ограничениями: удаленка для непривитых и тех, кто не болел, самоизоляция для пенсионеров и дистанционный режим в школах, где высокая заболеваемость.

Тем временем Турция приходит в себя после сильнейшего снегопада. Дороги оказались под толстым снежным слоем, это привело к многочисленным авариям. На автомагистрали между Анкарой и Стамбулом из-за непогоды столкнулись более 30 автомобилей. Дорогу пришлось перекрывать. Травмы получили 25 человек. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Из-за непогоды временно закрывали движение по проливу Босфор. Все госучреждения Стамбула переведены в состоянии повышенной готовности. Власти просят жителей быть осторожнее при выходе на улицу. Синоптики также сообщили о риске обледенения, заморозков и схода лавин.

Снегопад обрушился и на греческие острова в южной части Эгейского моря, в том числе Миконос и Санторини. Местные жители сообщили, что последний раз такое количество снега выпадало около 10 лет назад. Похолодание коснулось многие греческие регионы, в том числе Афины. Из-за непогоды там два дня будут закрыты школы.