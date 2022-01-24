"Москва и мир": строительство Юго-Восточной хорды и непогода в Европе

24 января, 20:05
В Москве продолжается строительство Юго-Восточной хорды. Один из самых непростых участков – от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Шестиполосная трасса длиной около 3 километров пройдет вдоль путей МЦК и свяжет крупные магистрали города, в том числе Северо-восточную хорду, Третье транспортное кольцо, Волгоградский проспект. Как идут работы, посмотрел Сергей Собянин. Мэр заявил, что этот участок ЮВХ планируют закончить в следующем году. На данный момент он готов на 50%. Строительство Юго-Восточной хорды разделено на 10 участков. На 9 из них строительство идет. Также стало известно, что ЮВХ будет соединена с Южной рокадой. Проект путепровода длиной 160 метров уже согласован.
В России поставлен новый суточный антирекорд по выявленным случаям коронавируса – более 65 тысяч. Причем показатели заболеваемости достигают максимальных значений четвертый день подряд. Однако число госпитализаций пропорционально не увеличивается. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что власти при принятии решений ориентируются именно на число пациентов, которые попадают в больницы. И поэтому локдаун в России не обсуждается. Тем не менее в некоторых регионах ужесточают ограничения. Так, в Бурятии на дистанционный режим переводят школы и другие образовательные учреждения. Также закрывают банкетные залы и ночные клубы. Общепит будет работать только до 11 часов вечера. В Оперштабе Якутии сообщили о мобилизации всех граждан с медицинским образованием. Заболеваемость растет, а медиков в регионе не хватает именно в поликлиниках. Консультировать заболевших по телефону будут ученые, доктора наук и сотрудники университетов.
На автомагистрали между Анкарой и Стамбулом из-за непогоды столкнулись более 30 автомобилей. Дорогу пришлось перекрывать. Травмы получили 25 человек. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Из-за непогоды временно закрывали движение по проливу Босфор. Все госучреждения Стамбула переведены в состоянии повышенной готовности. Власти просят жителей быть осторожнее при выходе на улицу. Синоптики также сообщили о риске обледенения, заморозков и схода лавин.
Снегопад обрушился и на греческие острова в южной части Эгейского моря, в том числе Миконос и Санторини. Местные жители рассказывают, что последний раз такое количество снега выпадало около 10 лет назад. Похолодание коснулось многих греческих регионов, в том числе Афин. Из-за непогоды там два дня будут закрыты школы.
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