"Москва и мир": строительство ЮВХ и ситуация с антиковидными мерами в Европе

В Москве продолжается строительство Юго-Восточной хорды. Одним из самых непростых участков является тот, который проходит от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Шестиполосная трасса длиной около 3 километров пройдет вдоль путей МЦК и свяжет крупные магистрали города, в том числе Северо-восточную хорду, Третье транспортное кольцо, Волгоградский проспект. Мэр заявил, что этот участок ЮВХ планируют закончить в следующем году. В настоящее время он готов на 50%. Строительство Юго-Восточной хорды разделено на 10 участков. На 9 из них строительство идет. Также стало известно, что ЮВХ будет соединена с Южной Рокадой. Проект путепровода длиной 160 метров уже согласован.

Аэропорт Краснодара не может войти в нормальный режим работы уже третьи сутки из-за сложных погодных условий, его на некоторое время открывают, но затем закрывают снова. Осадки приводят к тому, что взлетную полосу заваливает снегом. Рейсы задерживают или отменяют. В аэропорту скапливается большое количество пассажиров, некоторым приходится ночевать прямо в залах ожидания. Снегопад обрушился на Краснодарский край еще 22 января и не прекращается до сих пор. В городе обновлен рекорд по высоте сугробов. Впервые за историю метеонаблюдений они выросли до 41 сантиметра. Прежний же максимум был 40 сантиметров. Причиной таких сильных осадков стали сразу два циклона – "Ида" и "Эльпис".

Великобритания снимает пандемийные ограничения. В стране с 24 января отменено обязательное предъявление COVID-сертификатов. Масочный режим в общественных местах и соблюдение удаленного режима работы будут носить рекомендательный характер. Кроме того, Борис Джонсон заявил, что правительство в ближайшее время объявит об ослаблении пандемийных мер на поездки.

Начали снимать ограничения и в Ирландии. В большей мере это коснулось работы баров, ресторанов и других заведений. Их посетителям больше не надо предъявлять COVID-паспорта. Снято даже требования по социальному дистанцированию. Правительство отменяет квоту на количество зрителей на культурых и спортивных мероприятиях, но масочный режим пока решено сохранить, так же останется в силе требование приедъявить прививочный сертификат при международных поездках.

Во Франции ряд ограничений также отменят в феврале. Например люди смогут ходить по улицам без масок, однако в стране заработали вакцинные паспорта. Они заменят санитарные пропуска и ужесточат антиковидные ограничения.