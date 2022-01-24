"Москва и мир": новые выделенки в столице и акции протеста в Брюсселе

В столице станет больше выделенок в 2022 году, прибавятся еще около 30 километров. Сейчас общая протяженность специальных полос для общественного транспорта практически сравнялась с длиной пути от Москвы до Смоленска. Выделенки позволяют автобусам и электробусам даже в часы пик работать по графику и курсировать по городу с большей скоростью.

Кроме того, после появления полос число аварий с общественным транспортом в столице снизилось. Проект выделенок в столице создавался для борьбы с заторами.

Первая полоса для общественного транспорта появилась в Москве в 2009 году, такие участки стали открывать ежегодно. Например, в 2021 году выделенки сделали еще на 14 дорогах. На личном транспорте ездить по этим полосам нельзя, причем даже в выходные дни. Штраф за такое нарушение в Москве составляет три тысячи рублей.

В Брюсселе полиция разогнала митинг против введения в стране новых пандемийных ограничений. Силовикам пришлось применить силу после того, как акция переросла в беспорядки. Демонстранты в какой-то момент начали бить стекла, жечь машины. Кроме того, в полицейских, которые пытались контролировать ситуацию, полетели баки с горящим мусором. В ответ те применили слезоточивый газ и водометы. В итоге 15 участникам акции потребовалась помощь медиков, 70 человек были задержаны.

Согласно официальным данным, в столице Бельгии в марше протеста приняли участие более 50 тысяч человек. Они вышли на улицы из-за новых пандемийных ограничений. Власти страны решили сделать бустерный укол обязательным уже через пять месяцев после вакцинации. В противном случае пропуск в общественные места для не прошедших эту процедуру будет закрыт. Бельгия сейчас переживает очередной всплеск заболеваемости. Ежедневно диагноз коронавирус ставят не менее 50 тысячам бельгийцев.

Аэропорт Краснодара не может войти в нормальный режим работы третьи сутки из-за сложных погодных условий, его на некоторое время открывают, но затем закрывают снова. Осадки приводят к тому, что взлетную полосу заваливает снегом. Рейсы задерживают или отменяют. В аэропорту скапливается большое количество пассажиров, некоторым приходится ночевать прямо в залах ожидания.

Снегопад обрушился на Краснодарский край 22 января и не прекращается до сих пор. В городе обновлен рекорд по высоте сугробов. Впервые за историю метеонаблюдений они выросли до 41 сантиметра. Прежний максимум был 40 сантиметров. Причиной таких сильных осадков стали сразу два циклона – "Ида" и "Эльпис".

Снег сильно осложнил дорожную ситуацию: машины застревают, пассажирам приходится толкать маршрутки. Из-за такого коллапса во всех школах Краснодара отменены уроки. Также в городе в усиленном режиме работают коммунальщики.