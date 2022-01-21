"Москва и мир": погода в столичном регионе и вакцинные пропуска во Франции

В Москве и Подмосковье до полудня воскресенья, 23 января, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ. Водителей призывают быть внимательнее, им рекомендуют не превышать скоростной режим и не отвлекаться во время вождения.

В столицу также пришли снегопады, их принес циклон "Ида". В городе уже выполнена месячная норма по осадкам. За минувшую ночь сугробы выросли на 2 сантиметра, и снег местами не прекращается. Что касается температуры, то до конца недели в Москве она будет в среднем выше нормы. Однако уже с 24 января ожидаются небольшие морозы. Днем термометры будут показывать минус 8–9 градусов, а ночью – около минус 12 градусов.

Специалисты также рассказали о резком изменении атмосферного давления. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье, 23 января, оно совершит скачок и достигнет 760 миллиметров ртутного столба.

Во Франции с 24 января вводят вакцинные пропуска. Зайти в кафе, театры и другие заведения можно будет только с этим документом. Власти страны заверяют, что уже с февраля, после того как очередная коронавирусная волна отступит, ограничения постепенно снимут. Вначале планируют отменить рекомендации о дистанционной работе и ношении масок на улицах, а потом – ограничения на количество посетителей на спортивных и культурных мероприятиях.

В Австрии тоже сейчас ужесточают меры безопасности. Парламент страны принял закон об обязательной вакцинации. И, таким образом, Австрия стала первым государством Евросоюза, которое решилось на подобные меры. Нововведение будет действовать два года, оно коснется всех жителей старше 18 лет. В правительстве предупредили, что нарушителей ждут штрафы, минимум 600 евро.

А вот в Швеции, напротив, ограничительные меры смягчают. Это вынужденная мера. Власти опасаются, что столкнутся с нехваткой рабочих рук. Поэтому теперь самоизоляция для заболевших будет длиться не семь дней, а – пять. Люди, занятые в жизненно важных сферах, и вовсе смогут продолжить работу при условии, что болезнь протекает бессимптомно.

В 2023 году в столице откроется Национальный космический центр. Его возводят на территории научно-производственного предприятия имени Хруничева. Площадь новостройки составляет около 250 тысяч квадратных метров. Такие масштабы позволят собрать на одной площадке ключевые организации ракетно-космической промышленности: центральный офис "Роскосмоса", а также отраслевые институты и предприятия.

В новом центре будут работать более 20 тысяч инженеров и конструкторов. Строящийся объект посетили Сергей Собянин и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Высотка станет главным объектом космического центра. В треугольном небоскребе высотой около 250 метров расположится штаб-квартира "Роскосмоса". Крышу здания выполнят в форме логотипа госкорпорации.