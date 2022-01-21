"Москва и мир": демонтаж новогодних елей в столице и вакцинные пропуска во Франции

Новогодние ели покидают столицу. Демонтаж завершился, сообщили в департаменте городского хозяйства. Всего с улиц убрали около тысячи праздничных деревьев. Однако о прошедших торжествах москвичам будут напоминать почти 60 световых цифр "2022". Также на улицах, площадях, в парках и скверах останутся и другие световые конструкции: тоннели и арки, навесы из гирлянд и гигантские елочные шары. До весны они не только будут поднимать настроение москвичам, но и станут источником дополнительного освещения.

Всего к Новому году и Рождеству в Москве появились более четырех тысяч декоративных конструкций. Они используются повторно каждый год. После демонтажа украшения отправляются на склады. Там их чистят и при необходимости ремонтируют.

Что же касается елок, которыми москвичи украшали на Новый год свои квартиры, то их можно сдать на специальные пункты акции "Елочный круговорот". В городе их почти 600. Все собранные ели перерабатывают в щепу, а потом используют ее в вольерах с животными и для обустройства экологических троп.

Во Франции с 24 января вводят вакцинные пропуска. Зайти в кафе, театры и другие заведения можно будет только с этим документом. Власти страны заверяют, что уже с февраля, после того, как очередная коронавирусная волна отступит, ограничения постепенно снимут. Вначале планируют отменить рекомендации о дистанционной работе и ношении масок на улицах, а потом ограничения на количество посетителей на спортивных и культурных мероприятиях.

В Австрии тоже сейчас ужесточают меры безопасности. Парламент страны принял закон об обязательной вакцинации. И таким образом, Австрия стала первым государством Евросоюза, которое решилось на подобные меры. Нововведение будет действовать два года, и коснется всех жителей старше 18 лет. В правительстве предупредили, что нарушителей ждут штрафы, минимум 600 евро.

А вот в Швеции, напротив, ограничительные меры смягчают. Это вынужденная мера. Власти опасаются, что столкнутся с нехваткой рабочих рук. Поэтому теперь самоизоляция для заболевших будет длиться не семь дней, а пять. Люди, занятые в жизненно важных сферах, и вовсе смогут продолжить работу, при условии, что болезнь протекает бессимптомно.

Владимир Путин не обсуждал с Сергеем Собяниным введение локдауна в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что уже накопленный опыт борьбы с пандемией позволяет избегать таких мер.

Тем временем 21 января зафиксированы два антирекорда за все время падении – по количеству заболевших в России и отдельно в Москве. Общая цифра – 49,5 тысячи случаев, из них в столице – почти 16 тысяч новых пациентов с ковидом. Госпитализация потребовалась только 7%. В Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом отметили, что в условиях "Омикрона" это наиболее важный показатель.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что новый штамм распространятся как лесной пожар, из столицы он может прийти в регионы через несколько недель. Специалисты пояснили, что сейчас заболеваемость еще находится в фазе роста.