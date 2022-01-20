"Москва и мир": погода в столице и "Омикрон"

На столичный регион надвигается "Ида". По прогнозам, этот циклон принесет еще четверть месячной нормы осадков. Погода ухудшится в пятницу, а в выходные метели и снегопады усилятся. Сугробы вырастут с 37 до 50 сантиметров. Ожидаются умеренные морозы – от -2 до -5 градусов днем и -7...-10 – ночью. Однако, несмотря на южный ветер, температура по ощущениям будет казаться ниже.

Похолодание после плюсовой температуры "Ида" принесет и в Санкт-Петербург. Уже сегодня вечером будет переход через ноль, а ночью термометры покажут -2 градуса. Ожидается гололед. Также вероятны дожди с мокрым снегом. А давление продолжит понижаться и будет существенно ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба.

В Тверской области из-за "Иды" температура наоборот будет выше нормы на 4–5 градусов. При этом в регионе ожидаются достаточно интенсивные осадки. Похолодание (до -8 градусов днем) тоже придет в этот регион в воскресение, 23 января.

Главы государств недооценивают опасность "Омикрона", заявили медики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Новый штамм, напомнили в организации, так же как и предыдущие мутации приводит к смертям и госпитализациям. Медучреждения сейчас испытывают огромную нагрузку.

В мире за прошедшую неделю более 18 миллионов человек заболели COVID-19. В Европе фиксируют цифры заболеваемости каких не было с начала пандемии. Несмотря на это, власти Великобритании заявили, что пик заболеваемости пройден и начали отменять ограничения, например, больше не нужно носить маски в транспорте и помещениях.

Пошли на некоторые уступки и власти Нидерландов. Там возобновили работу парикмахерские и спортзалы. При этом культурно-развлекательные заведения оставили закрытыми. Работники сферы посчитали такое решение не справедливым и устроили акцию протеста под названием "Театральный парикмахер". На один день учреждения культуры временно превратились в салоны красоты и фитнес залы. Так, в музей Ван Гога пригласили мастеров маникюра, а галерею Франса Халса превратили в тренажерный зал. Посетители одного из концертных залов смогли подстричься во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра. Всего в акции протеста приняли участие около 70 организаций.

Система здравоохранения России перестраивается под особенности течения "Омикрон"-штамма коронавируса. Как правило, он становится доминирующим в течение 3–4 недель. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также отметил, что среди уже переболевших увеличилось количество повторных случаев ковида, подчеркнув, что ситуация напряженная. Поэтому каждому сейчас необходимо позаботиться о своем здоровье.

Цифры быстро растут. За последние сутки коронавирус подтвердился почти у 39 тысяч человек. Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что вакцина "Спутник V" нейтрализует активность "Омикрон"-штамма в два раза лучше, чем препарат от компании Pfizer. Такой вывод сделали по итогам совместного исследования специалистов Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани".