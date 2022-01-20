"Москва и мир": экономика столицы и "Омикрон"

Пандемия коронавируса почти не повлияла на экономику Москвы. Об этом Сергей Собянин заявил на встрече с Владимиром Путиным. Мэр Москвы отметил, что пессимистические прогнозы не подтвердились.

Сергей Собянин также рассказал президенту об итогах переписи. Предварительные цифры говорят о том, что население столицы за 10 лет увеличилось на 1,5 миллиона человек и приблизилось к 13 миллионам.

Затронули на встрече и тему транспорта. Мэр отметил, что сейчас в столице активно строятся МЦД-3 и МЦД-4. Эти диаметры рассчитывают запустить в течение двух лет, а уже в этом году собираются замкнуть БКЛ.

Кроме того, мэр сообщил президенту, что инфраструктура столицы готова к проведению международной выставки "Экспо-2030". Будущий павильон расположится около аэропорта Внуково.

Главы государств недооценивают опасность "Омикрона", заявили медики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Новый штамм, напомнили в организации, так же как и предыдущие мутации приводит к смертям и госпитализациям. Медучреждения сейчас испытывают огромную нагрузку.

В мире за прошедшую неделю более 18 миллионов человек заболели COVID-19. В Европе фиксируют цифры заболеваемости каких не было с начала пандемии. Несмотря на это, власти Великобритании заявили, что пик заболеваемости пройден и начали отменять ограничения, например, больше не нужно носить маски в транспорте и помещениях.

Пошли на некоторые уступки и власти Нидерландов. Там возобновили работу парикмахерские и спортзалы. При этом культурно-развлекательные заведения оставили закрытыми. Работники сферы посчитали такое решение несправедливым и устроили акцию протеста под названием "Театральный парикмахер". На один день учреждения культуры временно превратились в салоны красоты и фитнес залы. Так, в музей Ван Гога пригласили мастеров маникюра, а галерею Франса Халса превратили в тренажерный зал. Посетители одного из концертных залов смогли подстричься во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра. Всего в акции протеста приняли участие около 70 организаций.

Система здравоохранения России перестраивается под особенности течения "Омикрон"-штамма коронавируса. Как правило, он становится доминирующим в течение 3–4 недель. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также отметил, что среди уже переболевших увеличилось количество повторных случаев ковида, подчеркнув, что ситуация напряженная. Поэтому каждому сейчас необходимо позаботиться о своем здоровье.

Цифры быстро растут. За последние сутки коронавирус в стране подтвердился почти у 39 тысяч человек. Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что вакцина "Спутник V" нейтрализует активность "Омикрон"-штамма в два раза лучше, чем препарат от компании Pfizer. Такой вывод сделали по итогам совместного исследования специалистов Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани".