"Москва и мир": новые турникеты в столичном метро и обязательная вакцинация в Германии

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На Калужско-Рижской линии столичного метро начали тестировать новые турникеты. Первыми их достоинства оценят пассажиры на станции "Проспект Мира". Новое оборудование работает быстрее прежних аналогов. Кроме того, в турникеты встроены цветные светодиодные экраны. На них отображается статус билета, остаток баланса и другие данные.
Для оплаты проезда пассажирам не придется разблокировать смартфон. Также для слабовидящих горожан на новые турникеты нанесен шрифт Брайля.
Пока новые турникеты работают только с картами "Тройка" и бумажными проездными билетами. В метрополитене напомнили, если у пассажиров есть замечания или предложения по работе оборудования, их можно прислать в Telegram в чат-бот Дептранса.
В Германии за сутки коронавирусом заболели более 133,5 тысячи человек. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. При этом медики уверены, что этот максимум не последний. Статистика стремительно ухудшается седьмой день подряд, и пика новая волна заболеваемости может достигнуть в середине февраля. По прогнозам, в этот период в стране ежедневно будет фиксироваться несколько сотен тысяч новых случаев. Власти призывают людей посетить прививочные пункты.
Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен добиться введения обязательной вакцинации. При этом в стране коронавирус стал причиной скандала в высших эшелонах власти. Прокуратура начала расследование в отношении сразу двух членов правительства и четырех членов Бундестага. Депутатов, главу МИД ФРГ Анналену Бербок, а также министра по делам экономики Роберта Хабека подозревают в злоупотреблениях при выплатах коронавирусных надбавок. По версии следствия, они незаконно получили по 1,5 тысячи евро.
Пандемия коронавируса почти не повлияла на экономику Москвы. Об этом Сергей Собянин заявил на встрече с Владимиром Путиным. Мэр Москвы отметил, что пессимистические прогнозы не подтвердились.
Собянин также рассказал президенту об итогах переписи. Предварительные цифры говорят о том, что население столицы за 10 лет увеличилось на 1,5 миллиона человек и приблизилось к 13 миллионам.
Затронули на встрече и тему транспорта. Мэр отметил, что сейчас в столице активно строятся МЦД-3 и МЦД-4. Эти диаметры рассчитывают запустить в течение двух лет, а уже в этом году собираются замкнуть БКЛ.
Кроме того, мэр сообщил президенту, что инфраструктура столицы готова к проведению международной выставки "Экспо-2030". Будущий павильон расположится около аэропорта Внуково.
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