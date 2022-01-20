"Москва и мир": рекорд заболеваемости в Москве и обязательная вакцинация в Германии

В столице зафиксирован суточный рекорд по заразившимся коронавирусом – 11 557 новых случаев. Это самая большая цифра для Москвы за все время пандемии. На фоне такого ухудшения ситуации для городских больниц и резервных госпиталей, где лечат пациентов с ковидом, закупили более 3,5 тысячи единиц дополнительного медоборудования, в том числе аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа. Часть техники уже установили, остальная поступит медикам в ближайшее время.

Заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что несмотря на стремительный рост заболеваемости аналогичного скачка в госпитализациях пока нет. Однако Москва должна быть готова к любому варианту развития событий. Поэтому, по словам Раковой, власти делают все необходимое для того, чтобы обеспечить максимально эффективное обследование и лечение всех пациентов с ковидом, в том числе на стационарном уровне.

В Германии за сутки коронавирусом заболели более 133,5 тысячи человек. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. При этом медики уверены, что этот максимум не последний. Статистика стремительно ухудшается седьмой день подряд, и пика новая волна заболеваемости может достигнуть в середине февраля. По прогнозам, в этот период в стране ежедневно будет фиксироваться несколько сотен тысяч новых случаев. Власти призывают людей посетить прививочные пункты.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен добиться введения обязательной вакцинации. При этом в стране коронавирус стал причиной скандала в высших эшелонах власти. Прокуратура начала расследование в отношении сразу двух членов правительства и четырех членов Бундестага. Депутатов, главу МИД ФРГ Анналену Бербок, а также министра по делам экономики Роберта Хабека подозревают в злоупотреблениях при выплатах коронавирусных надбавок. По версии следствия, они каждый незаконно получили по 1,5 тысячи евро.

На столичный регион надвигается "Ида". По прогнозам, этот циклон принесет еще четверть месячной нормы осадков. Похода ухудшится в пятницу, а в выходные метели и снегопады усилятся. Сугробы вырастут с 37 до 50 сантиметров. Ожидаются умеренные морозы – от -2 до -5 градусов днем и – -7...-10 ночью. Однако несмотря на южный ветер температура по ощущениям будет казаться ниже.

Похолодание после плюсовой температуры "Ида" принесет и в Санкт-Петербург. Уже сегодня к вечером будет переход через ноль, а ночью термометры покажут -2. Ожидается гололед. Также вероятны дожди с мокрым снегом. А давление продолжит понижаться и будет существенно ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба.

В Тверской области из-за "Иды" температура наоборот будет выше нормы на 4–5 градусов. При этом в регионе ожидаются достаточно интенсивные осадки. Похолодание (до -8 градусов днем) тоже придет в этот регион в воскресение.