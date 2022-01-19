"Москва и мир": сервисы для оплаты в столичном метро и отставка Бориса Джонсона

70% пассажиров московского метро не покупают билеты в кассах. Горожане выбирают другие сервисы для оплаты, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. Он отметил, что еще 10 лет назад проездной можно было купить только в кассе метро или киоске Мосгортранса‎. Теперь существует более 10 способов оплаты проезда. Все они помогают пассажирам экономить время и разгружают билетные кассы. Одно из последних нововведений – виртуальная карта "Тройка". Электронный проездной можно сохранить в смартфоне и оплачивать проезд в одно касание. По такому же бесконтактному принципу работает и оплата банковской картой. До конца года все турникеты в метро оснастят специальным устройством для такого способа оплаты.

Кроме того, с октября на всех станциях московского метро заработал сервис Face Pay – это оплата проезда при помощи системы распознавания лица. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно через приложение "Метро Москвы" привязать к нему свою фотографию, банковскую карту и карту "Тройка".

Почти 34 тысячи новых случаев коронавируса зафиксировали в России за последние сутки. Быстрее всего растут цифры в Москве, уже превышена отметка в 8,5 тысячи заболевших. В столице работают специальные пункты, где жители могут сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, количество людей, которые обращаются за таким анализом, увеличилось в 2 раза с начала года. Быструю диагностику на вирус прошли уже почти 500 тысяч человек.

Сделать экспресс-тест могут все желающие. Для этого взрослому понадобится только паспорт или загранпаспорт гражданина России, а детям – свидетельство о рождении или номер полиса ОМС. Чтобы сэкономить время, онлайн-заявку на тестирование можно заполнить онлайн. Анализ выполняется за 15 минут. При этом, если у человека положительный результат экспресс-теста, потребуется подтвердить это. Сразу на месте ему бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование и попросят оставаться дома до получения результата.

Борис Джонсон заявил, что не собирается уходить с поста премьер-министра Великобритании из-за участия в скандальных вечеринках. Их устраивали прямо на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Политик заявил, что его сотрудники собирались в саду, и он был не в курсе запрета на проведение подобных мероприятий вне помещений. При этом бывший помощник Джонсона опроверг его слова и подтвердил, что предупреждал премьера о запрете.

В Королевстве, похоже, словам Джонсона не особо верят. Британские СМИ пишут, что десятки членов Консервативной партии собираются отправить в парламент письма, в которых выразят недоверие премьеру. 35 таких документов уже подано. И этого будет достаточно для объявления голосования по выражению недоверия Джонсону. Если премьер не наберет нужное число голосов, то он должен будет уйти в отставку. А консерваторы, у которых большинство в парламенте, назначат нового кандидата на эту должность. Британские газеты пишут, что политика уже допросили в Службе высших чиновников. Ожидается, что отчет о результатах расследования опубликуют на этой неделе.