"Москва и мир": Центр критических состояний в столице и отставка премьер-министра Британии

В Москве появился Центр критических состояний на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. На его открытие приехал Сергей Собянин. Новый центр – это единая диспетчерская сеть. Связавшись с ней, сотрудники скорой помощи и реаниматологи в больницах смогут получить консультацию более опытных коллег, вплоть до главных внештатных специалистов департамента здравоохранения.

В столице круглосуточно работают 60 подстанций и 42 поста. По оценкам международных экспертов, Москва занимает второе место среди мировых мегаполисов по эффективности скорой помощи.

Почти 34 тысячи новых случаев коронавируса зафиксировали в России за последние сутки. Быстрее всего растут цифры в Москве, уже превышена отметка в 8,5 тысячи заболевших. В столице работают специальные пункты, где жители могут сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, количество людей, которые обращаются за таким анализом, увеличилось в 2 раза с начала года. Быструю диагностику на вирус прошли уже почти 500 тысяч человек.

Сделать экспресс-тест могут все желающие. Для этого взрослому понадобится только паспорт или загранпаспорт гражданина России, а детям – свидетельство о рождении или номер полиса ОМС. Чтобы сэкономить время, онлайн-заявку на тестирование можно заполнить онлайн. Анализ выполняется за 15 минут. При этом, если у человека положительный результат экспресс-теста, потребуется подтвердить это. Сразу на месте ему бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование и попросят оставаться дома до получения результата.

Борис Джонсон заявил, что не собирается уходить с поста премьер-министра Великобритании из-за участия в скандальных вечеринках. Их устраивали прямо на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Политик заявил, что его сотрудники собирались в саду, и он был не в курсе запрета на проведение подобных мероприятий вне помещений. При этом бывший помощник Джонсона опроверг его слова и подтвердил, что предупреждал премьера о запрете.

В Королевстве, похоже, словам Джонсона не особо верят. Британские СМИ пишут, что десятки членов Консервативной партии собираются отправить в парламент письма, в которых выразят недоверие премьеру. 35 таких документов уже подано. И этого будет достаточно для объявления голосования по выражению недоверия Джонсону. Если премьер не наберет нужное число голосов, то он должен будет уйти в отставку. А консерваторы, у которых большинство в парламенте, назначат нового кандидата на эту должность. Британские газеты пишут, что политика уже допросили в службе высших чиновников. Ожидается, что отчет о результатах расследования опубликуют на этой неделе.