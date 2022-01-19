"Москва и мир": продажа масок в столичном метро и 500 тысяч заболевших во Франции

Продажи масок в московском метро за последнюю неделю выросли на 30%. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. Заммэра столицы Максим Ликсутов выразил благодарность горожанам, которые ответственно относятся к себе и окружающим. Он отметил, что в столице делают все необходимое для безопасности пассажиров. Продавать маски в подземке начали весной 2020 года. Максим Ликсутов напомнил, что цена на них ниже, чем в городских аптеках.

Средства защиты в метро, а также в трамваях, электробусах и автобусах, является обязательной санитарной мерой. Однако не все москвичи и туристы ее соблюдают, даже несмотря на штрафы. За полтора года масочный режим в транспорте нарушили больше 700 тысяч раз. Только за последний месяц контролеры зафиксировали около 50 тысяч случаев, когда пассажиры не носили маски. Чаще всего нарушителей ловят на станциях метро "Библиотека имени Ленина", "Павелецкая", "Теплый Стан", "Крестьянская Застава" и "Электрозаводская".

Почти 34 тысячи новых случаев коронавируса зафиксировали в России за последние сутки. Быстрее всего растут цифры в Москве, уже превышена отметка в 8,5 тысячи заболевших. В столице работают специальные пункты, где жители могут сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, количество людей, которые обращаются за таким анализом, увеличилось в 2 раза с начала года. Быструю диагностику на вирус прошли уже почти 500 тысяч человек.

Сделать экспресс-тест могут все желающие. Для этого взрослому понадобится только паспорт или загранпаспорт гражданина России, а детям – свидетельство о рождении или номер полиса ОМС. Чтобы сэкономить время, онлайн-заявку на тестирование можно заполнить онлайн. Анализ выполняется за 15 минут. При этом, если у человека положительный результат экспресс-теста, потребуется подтвердить это. Сразу на месте ему бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование и попросят оставаться дома до получения результата.

Почти полмиллиона французов заболели коронавирусом за день. Это самый высокий показатель для страны с начала пандемии. Наиболее серьезная ситуация складывается в Иль-де-Франсе. Власти ужесточили ограничительные меры. Носить маску на улице вновь стало обязательно. А в США из-за роста заболеваемости по всему миру посоветовали своим гражданам не посещать еще 22 страны, среди них – Австралия, Израиль и Египет. Они вошли в четвертый, "красный" список государств с очень высоким риском заражения коронавирусом.

Кроме того, Белый дом собирается бесплатно раздать сотни миллионов масок с высокой степенью надежности. Тканевые маски, как считают врачи, практически бесполезны при защите от нового штамма коронавируса. Усиливают меры эпидемиологической безопасности и в Египте. Туристов из России начнут выборочно тестировать на коронавирус. Пройти процедуру придется тому, у кого сертификат о вакцинации или результаты теста не соответствуют нормам Минздрава. С 22 января анализы будут брать прямо в аэропорту и в случае положительного результата туриста отправят на 10 дней в обсерватор.