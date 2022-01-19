"Москва и мир": сервисы для оплаты в столичном метро и выдача масок в США

70% пассажиров московского метро не покупают билеты в кассах. Горожане выбирают другие сервисы для оплаты, сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов. Он отметил, что еще 10 лет назад проездной можно было купить только в кассе метро или киоске Мосгортранса‎. Теперь существует более 10 способов оплаты проезда. Все они помогают пассажирам экономить время и разгружают билетные кассы. Одно из последних нововведений – виртуальная карта "Тройка". Электронный проездной можно сохранить в смартфоне и оплачивать проезд в одно касание. По такому же бесконтактному принципу работает и оплата банковской картой. До конца года все турникеты в метро оснастят специальным устройством для такого способа оплаты.

Кроме того, с октября на всех станциях московского метро заработал сервис Face Pay – это оплата проезда при помощи системы распознавания лица. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно через приложение "Метро Москвы" привязать к нему свою фотографию, банковскую карту и карту "Тройка".

Почти 34 тысячи новых случаев коронавируса зафиксировали в России за последние сутки. Быстрее всего растут цифры в Москве, уже превышена отметка в 8,5 тысячи заболевших. В столице уже работают специальные пункты, где жители могут сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, количество людей, которые обращаются за таким анализом, увеличилось в 2 раза с начала года.

Быструю диагностику на вирус прошли уже почти 500 тысяч человек. Сделать экспресс-тест могут все желающие. Для этого взрослому понадобится только паспорт или загранпаспорт гражданина России, а детям – свидетельство о рождении или номер полиса ОМС. Чтобы сэкономить время, онлайн-заявку на тестирование можно заполнить онлайн. Анализ выполняется за 15 минут. При этом если у человека положительный результат экспресс-теста, то потребуется подтвердить это. Сразу на месте у него бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование и попросят оставаться дома до получения результата.

Американцы бесплатно получат маски высокой надежности. Как пишут местные СМИ, Белый Дом собирается раздать сотни миллионов средств индивидуальной защиты из-за всплеска заболеваемости "Омикроном". На этот шаг правительство подтолкнули медики, которые уверены, что тканевые маски практически бесполезны при защите от нового штамма коронавируса. Только их усовершенствованные аналоги могут препятствовать попаданию мелких частиц в носоглотку.

Ранее новые требования к маскам ввели в Румынии. Многоразовые тканевые версии в публичных местах в стране носить запрещено. Нарушителям грозит штраф в размере 600 евро. Подобные требования в ближайшее время введут в Австрии и Германии. Жителей обязуют носить специальные хирургические маски или респираторы второй степени защиты. Отказаться от тканевых масок из-за роста числа случаев заболевания "Омикроном" призывают и власти Латвии. Со следующей недели эти средства защиты там можно будет использовать только детям до 12 лет. Малообеспеченным гражданам бесплатно выдадут по 50 масок высокой надежности. Их должно хватить на два месяца.