"Москва и мир": новые ограничения из-за COVID-19 в столице и снежная буря в США

В Москве вводят новые ограничения из-за всплеска заболеваемости COVID-19. До апреля продлили домашний режим для пожилых горожан и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Об этом решении столичных властей сообщил Сергей Собянин. Сохраняется и требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Мэр отметил, что новые ограничения будут вводиться исходя из ситуации. До тех пор, пока система здравоохранения справляется с потоком больных, других мер ждать не стоит.

Власти заверяют, что в регионе есть достаточный резерв свободных коек для больных коронавирусом. Между тем, по прогнозам, на этой неделе, так же как и на прошлой, количество зараженных вырастет еще в два раза. И на какое время такая динамика сохранится, прогнозировать сложно. Как сообщили в Оперштабе, процент госпитализированных с COVID-19, несмотря на рост зараженных, остается на прежнем уровне.

Срок карантина по коронавирусу в России сокращается с 14 до 7 дней. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании с другими членами правительства.



Татьяна Голикова сообщила, что больничные листки на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки – продлевать без заявлений. Вице-премьер также отметила, что в стране начал доминировать "Омикрон". Это уже наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом более 70% заболевших за последние шесть месяцев не выезжали за пределы России. Это свидетельствует о том, что новый штамм активно распространяется внутри страны.

Михаил Мишустин обратился ко всем работодателям с призывом перевести сотрудников на дистанционный формат работы везде, где это возможно. Также премьер поручил главам регионов увеличить объем тестирования на коронавирус.

Снежная буря продолжает движение по США. Синоптики сообщили, что стихия надвигается на север страны, жителей Нью-Йорка предупредили об усилении ветра и метелях. Мощные снегопады уже оставили без света более 100 тысяч американцев. Из-за обледенения линий электропередач были обесточены тысячи домов сразу в нескольких штатах. В Вирджинии, Джорджии и Северной Каролине объявлено чрезвычайное положение. Из-за бури и почти нулевой видимости в регионе отменили около трех тысяч авиарейсов.

Зимний шторм стал причиной возникновения торнадо, который обрушился на округ Ли во Флориде. Он двигался со скоростью более 50 метров в секунду. Ветер был такой силы, что буквально снес трейлерный парк. Десятки передвижных домов полностью оказались разрушены или повреждены. Несколько тысяч жилых домов остались без электроснабжения. Местные власти открыли для пострадавших временный приют. Там же люди могут получить необходимую медицинскую помощь.