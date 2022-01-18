"Москва и мир": новые ограничения из-за COVID-19 в столице и карантин в Пекине

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В Москве вводят новые ограничения из-за всплеска заболеваемости COVID-19. До апреля продлили домашний режим для пожилых горожан и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Об этом решении сообщил Сергей Собянин. Сохраняется и требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Мэр отметил, что новые ограничения будут вводиться исходя из ситуации. До тех пор, пока система здравоохранения справляется с потоком больных, других мер ждать не стоит.
Власти заверяют, что в регионе есть достаточный резерв свободных коек для больных коронавирусом. Между тем, по прогнозам, на этой неделе, так же как и на прошлой, количество зараженных вырастет еще в два раза. И на какое время такая динамика сохранится, прогнозировать сложно. Как сообщили в Оперштабе, процент госпитализированных с COVID-19, несмотря на рост зараженных, остается на прежнем уровне.
Срок карантина по коронавирусу в России сокращается с 14 до 7 дней. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании с другими членами правительства.
Татьяна Голикова сообщила, что больничные листки на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки будут продлевать без заявлений. Вице-премьер также отметила, что в стране начал доминировать "Омикрон". Это уже наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом более 70% заболевших за последние шесть месяцев не выезжали за пределы России. Это свидетельствует о том, что новый штамм активно распространяется внутри страны.
Михаил Мишустин обратился ко всем работодателям с призывом перевести сотрудников на дистанционный формат работы везде, где это возможно. Также премьер поручил главам регионов увеличить объем тестирования на коронавирус.
Сотрудники одного из офисных центров в Пекине оказались в полной изоляции прямо на рабочем месте. Здание опечатали вместе с людьми после того, как одна из работающих там женщин получила положительный тест на "Омикрон". В импровизированный обсерватор завезли кровати и предметы первой необходимости. Власти объявили, что локдаун продлится до тех пор, пока всех сотрудников офиса не проверят на наличие инфекции. Для этих целей рядом со зданием установили палатки, в которых проводят анализ взятых проб.
Протестируют на коронавирус и соседей заболевшей китаянки. В данный момент весь район, где она проживает, оцеплен. Жителям разрешено выходить на улицу, но только в пределах установленных ограждений. ПЦР-тесты возьмут и у сотрудников заведений, которые заболевшая посещала в последнее время.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Китае Международный олимпийский комитет решил не выставлять билеты на Олимпиаду в открытую продажу. Игры начнутся уже 4 февраля. В оргкомитете заявили, что на соревнования будут приглашать зрителей группами. По какому принципу станут выбирать болельщиков, пока не сообщается.
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