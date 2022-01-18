"Москва и мир": бесплатные лекарства в коммерческих аптеках и снежная буря в США

Москвичи смогут получать льготные лекарства в коммерческих аптеках. Такой пилотный проект запустили в столице. Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что к нему уже присоединились более 300 аптек. Бесплатные препараты выдадут по электронному рецепту.

Действующий рецепт можно в любой момент посмотреть в электронной медицинской карте или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Также москвичи могут распечатать QR-код рецепта на талоне в информационном киоске поликлиники. А уже в самой аптеке при желании доплатить и взять другой препарат. При этом привычный для горожан способ получения льготных рецептурных лекарств также сохранят.

Более половины участников исследования вакцины против коронавируса для подростков уже получили первый компонент. По словам медиков, у них не зафиксировали серьезных побочных реакций после прививки. Вакцина для подростков "Спутник М" – это тот же самый двухкомпонентный препарат "Спутник V", но в меньшей дозировке – одна пятая часть.

Всего в исследовании примут участие три тысячи добровольцев. Большинство из них получат саму вакцину, а 600 человек – плацебо. После каждого компонента с участниками связываются врачи и фиксируют состояние самочувствия. На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму и несколько анализов, в том числе на свертываемости крови и биохимический.

Набор добровольцев еще идет. В исследовании могут принять участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет, которые ранее не болели коронавирусом.

Снежная буря продолжает движение по США. Синоптики сообщили, что стихия надвигается на север страны, жителей Нью-Йорка предупредили об усилении ветра и метелях. Мощные снегопады уже оставили без света более 100 тысяч американцев. Из-за обледенения линий электропередач были обесточены тысячи домов сразу в нескольких штатах. В Вирджинии, Джорджии и Северной Каролине объявлено чрезвычайное положение. Из-за бури и почти нулевой видимости в регионе отменили около трех тысяч авиарейсов.

Зимний шторм стал причиной возникновения торнадо, который обрушился на округ Ли во Флориде. Он двигался со скоростью более 50 метров в секунду. Ветер был такой силы, что буквально снес трейлерный парк. Десятки передвижных домов полностью оказались разрушены или повреждены. Несколько тысяч жилых домов остались без электроснабжения. Местные власти открыли для пострадавших временный приют. Там же люди могут получить необходимую медицинскую помощь.