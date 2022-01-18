"Москва и мир": вакцина для подростков и карантин в Пекине

Более половины участников исследования вакцины против коронавируса для подростков уже получили первый компонент. По словам медиков, у них не зафиксировали серьезных побочных реакций после прививки. Вакцина для подростков "Спутник М" – это тот же самый двухкомпонентный препарат "Спутник V", но в меньшей дозировке – одна пятая часть.

Всего в исследовании примут участие три тысячи добровольцев. Большинство из них получат саму вакцину, а 600 человек – плацебо. После каждого компонента с участниками связываются врачи и фиксируют состояние самочувствия. На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму и несколько анализов, в том числе на свертываемости крови и биохимический.

Набор добровольцев еще идет. В исследовании могут принять участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет, которые ранее не болели коронавирусом.

Сотрудники одного из офисных центров в Пекине оказались в полной изоляции прямо на рабочем месте. Здание опечатали вместе с людьми после того, как одна из работающих там женщин получила положительный тест на "Омикрон". В импровизированный обсерватор завезли кровати и предметы первой необходимости. Власти объявили, что локдаун продлится до тех пор, пока всех сотрудников офиса не проверят на наличие инфекции. Для этих целей рядом со зданием установили палатки, в которых проводят анализ взятых проб.

Протестируют на коронавирус и соседей заболевшей китаянки. Сейчас весь район, где она проживает, оцеплен. Жителям разрешено выходить на улицу, но только в пределах установленных ограждений. ПЦР-тесты возьмут и у сотрудников заведений, которые заболевшая посещала в последнее время.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Китае Международный олимпийский комитет решил не выставлять билеты на Олимпиаду в открытую продажу. Игры начнутся уже 4 февраля. В оргкомитете заявили, что на соревнования будут приглашать зрителей группами. По какому принципу станут выбирать болельщиков, пока не сообщается.

Ветер с порывами до 17 метров в секунду, снег и метель ожидаются 18 января в нескольких регионах Центрального федерального округа. По словам синоптиков, это связано с прохождением циклона. Так, ухудшение погоды прогнозируют в Смоленской области. Из-за осадках на дорогах там возможны снежные заносы и гололедица. А в Воронежской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Рязанской областях в среднем на 5–10 градусов понизится температура.

Непростые погодные условия сейчас наблюдаются в столице. Специалисты говорят, что Москва оказалась в центре циклонической воронки, поэтому в городе не заканчивается снегопад. Пик осадков пришелся на ранее утро. Из-за непогоды видимость снизилась до 1 километра и меньше. Были перебои в работе аэропортов. Более 40 самолетов в общей сложности не вылетели по расписанию: рейсы перенесли или отменили. Вечером на дорогах столицы прогнозируют восьмибалльные заторы. Они будут в основном в центре, на Садовом кольце, на ТТК и МКАД.