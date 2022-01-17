"Москва и мир": "ныряющий" циклон в столице и признание вакцины "Спутник V" в Австралии

Снегопады в столичный регион принес "ныряющий" циклон. Из-за непогоды был объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют, что в городе до конца дня 17 января выпадет до трех миллиметров осадков. Снег будет идти в течение всей рабочей недели. Из-за сложной дорожной ситуации и мелких ДТП в столице возможны перебои в работе общественного транспорта. Водителей предупреждают о заносах и просят быть аккуратнее при поездках на личных автомобилях.

Осложняет ситуацию метель. Порывы ветра достигают 18 метров в секунду. А вот атмосферное давление упало до 725 миллиметров ртутного столба. Что касается температуры, то подельник, 17 января, стал самым теплым днем на этой неделе. Уже к среде столбики термометров опустятся до минус 10 градусов. А в Крещенскую ночь будет еще морознее. В Гидрометцентре предупреждают, что ждать весны 1 марта не стоит. Столбики термометров перестанут опускаться ниже нулевой отметки только в конце марта.

Локдаун из-за распространения "Омикрона" в России не планируется. Шансы на это практически равны нулю. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Однако по всей стране, и особенно в Москве, ожидается значительный рост заразившихся новым штаммом. Цифры уже растут. За последние сутки в России зафиксировали почти 31 тысячу новых случаев коронавируса. Значительно выросли цифры в Москве – свыше 7,5 тысяч пациентов с COVID-19, и в Санкт-Петербурге – более 4 тысяч заболевших.

"Омикрон" уже обнаружен во многих регионах страны. Например, в Новгородской, Челябинской, Волгоградской областях, Чувашии, Пермском крае, Северной Осетии, Хакасии. Некоторые власти объявили об ужесточении санитарных мер.

Австралия признала вакцину "Спутник V". Это значит, что теперь страну могут посещать иностранцы, которые получили обе дозы российской вакцины. При въезде туристы обязаны предъявить сертификат международного образца. В нем должны быть указаны название препарата и даты прививок. С момента последней должно пройти не менее семи дней.

В национальном регуляторе сообщили, что решение о сертификации "Спутника V" приняли после того, как получили дополнительную информацию о препарате из России. В самой Австралии хотя бы одну прививку от коронавируса сделал почти 81% граждан. При этом в декабре в стране зафиксировали резкий рост заболеваемости. Власти ужесточили ограничительные меры. Все въезжающие попали под особый контроль. И его не прошел теннисист Новак Джокович.

В начале января его задержали в аэропорту Мельбурна. Он не смог предоставить полный пакет документов о медотводе от вакцинации. После разбирательств, спортсмена депортировали из страны. Первая ракетка мира не примет участие в турнире Australian Open.