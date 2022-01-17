"Москва и мир": "ныряющий" циклон в столице и допрос премьер-министра Великобритании

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Снегопады в столичный регион принес "ныряющий" циклон. Из-за непогоды был объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют, что в городе до конца 17 января выпадет до трех миллиметров осадков. Снег будет идти в течение всей рабочей недели. Из-за сложной дорожной ситуации и мелких ДТП в столице возможны перебои в работе общественного транспорта. Водителей предупреждают о заносах и просят быть аккуратнее при поездках на личных автомобилях.
Осложняет ситуацию метель. Порывы ветра достигают 18 метров в секунду. А вот атмосферное давление упало до 725 миллиметров ртутного столба. Что касается температуры, то понедельник, 17 января, стал самым теплым днем на этой неделе. Уже к среде, 19 января, столбики термометров опустятся до -10 градусов. А в Крещенскую ночь будет еще морознее. В Гидрометцентре предупреждают, что ждать весны 1 марта не стоит. Столбики термометров перестанут опускаться ниже нулевой отметки только в конце марта.
Локдаун из-за распространения "Омикрона" в России не планируется. Шансы на это практически равны нулю. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Однако по всей стране, особенно в Москве, ожидается значительный рост заразившихся новым штаммом. Цифры уже растут. За последние сутки в России зафиксировали почти 31 тысячу новых случаев коронавируса. Значительно выросли цифры в Москве – свыше 7,5 тысячи пациентов с COVID-19 и в Санкт-Петербурге – более 4 тысяч заболевших.
"Омикрон" уже обнаружен во многих регионах страны. Например, в Новгородской, Челябинской, Волгоградской областях, Чувашии, Пермском крае, Северной Осетии, Хакасии. Некоторые власти объявили об ужесточении санитарных мер.
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вызвали на допрос в Службу высших чиновников. Темой беседы с пристрастием стало нарушение режима самоизоляции во время пандемии. Об этом сообщили британские СМИ. Предположительно, речь шла о вечеринке в правительственной резиденции, которая прошла в мае 2020 года. В королевстве в тот момент действовал строгий локдаун.
Ранее премьер уже извинился в парламенте за этот инцидент, оправдываясь тем, что мероприятие носило рабочий характер. Впрочем, вечеринки на Даунинг-стрит проводились регулярно. Британская пресса пишет, что так называемые винные пятницы организовывались на протяжении всей пандемии. А Борис Джонсон на них присутствовал. На репутации политика это уже сказалось. Согласно одному из последних соцопросов, не довольны его работой 66% опрошенных. Среди них и противники вакцинации. В стране уже готовятся к очередным митингам антиваксеров. Причем полицейские не исключают, что акции протеста могут носить агрессивный характер. Такие выводы эксперты сделали после анализа сообщений противников вакцинации в соцсетях.
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