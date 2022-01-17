"Москва и мир": строительство новых школ в городе и допрос премьер-министра Великобритании

На Варшавском шоссе строят новую школу и детский сад. Они появятся на территории крупного жилого комплекса. Как идут работы, посмотрел Сергей Собянин. Школа будет рассчитана на 900 мест, а детский сад – на 160. Строительство планируют закончить в этом году, чтобы москвичи, как только переедут в новые квартиры, могли пользоваться всей необходимой инфраструктурой.

Мэр поручил строителям соблюдать график работ и отметил, что также необходимо проектировать спортивные объекты и создавать рабочие места в составе новых жилых комплексов. А что касается планов на школы и детские сады, то за ближайшие 2 года для них в столице возведут еще 134 здания. Большую часть оплатит город, а остальную – инвесторы.

В России за последние сутки зафиксировали более 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Значительно выросли цифры в Москве – 7,5 тысячи пациентов с COVID-19, и в Санкт-Петербурге – более 4 тысяч заболевших. По стране распространяется "Омикрон". Ученые спрогнозировали пик заражений этим штаммов в январе. По мнению специалистов, наибольшее число заражений придется на 22 января. В официальной статистике это отразится ориентировочно 5 февраля.

Тем временем в столичных поликлиниках готовятся к большему числу пациентов: в первую очередь там значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках москвичей с симптомами ОРВИ. Также в городе продолжается кампания по бесплатной вакцинации. Записаться на прививку можно через портал mos.ru или через "ЕМИАС.ИНФО". Также для записи можно воспользоваться мобильными приложениями "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вызвали на допрос в Службу высших чиновников. Темой беседы с пристрастием стало нарушение режима самоизоляции во время пандемии. Об этом сообщили британские СМИ. Предположительно, речь шла о вечеринке в правительственной резиденции, которая прошла в мае 2020 года. В королевстве в тот момент действовал строгий локдаун.

Ранее премьер уже извинился в парламенте за этот инцидент, оправдываясь тем, что мероприятие носило рабочий характер. Впрочем, вечеринки на Даунинг-стрит проводились регулярно. Британская пресса пишет, что так называемые винные пятницы организовывались на протяжении всей пандемии. А Борис Джонсон на них присутствовал. На репутации политика это уже сказалось. Согласно одному из последних соцопросов, не довольны его работой 66% опрошенных. Среди них и противники вакцинации. В стране уже готовятся к очередным митингам антиваксеров. Причем полицейские не исключают, что акции протеста могут носить агрессивный характер. Такие выводы эксперты сделали после анализа сообщений противников вакцинации в соцсетях.