"Москва и мир": погода в столичном регионе и "Спутник V"

В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать два дня. Причина – гололедица и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре.

Что касается температуры, то в начале рабочей недели москвичей ждет аномальное тепло – от -1 до -3 градусов. Это выше нормы на 6 градусов.

К региону приближается глубокий циклон. Он вновь обрушит атмосферное давление до 725 миллиметров ртутного столба. Кроме того, в столицу вернутся метели и снегопады. Особенно интенсивно снег будет идти 18 января, ожидается до 7 миллиметров осадков, а это значит, что сугробы подрастут до 37 сантиметров.

Изменится характер погоды и на Крещение. Ожидаются традиционные морозы, но не экстремальные. В столице ночью воздух остынет до -10...-12 градусов, а на севере в районах Подмосковья будет до -20 градусов. В дневные часы в Москве обещают не ниже -9 градусов.

Австралия признала "Спутник V". Это значит, что теперь страну могут посещать иностранцы, которые получили обе дозы российской вакцины. При въезде туристы обязаны предъявить сертификат международного образца. В нем должны быть указаны название препарата и даты прививок. С момента последней должно пройти не менее семи дней.

В национальном регуляторе сообщили, что решение о сертификации "Спутника V" приняли после того, как получили дополнительную информацию о препарате из России. В самой Австралии хотя бы одну прививку от коронавируса сделал почти 81 процент граждан. При этом в декабре в стране зафиксировали резкий рост заболеваемости.

Власти ужесточили ограничительные меры. Все въезжающие попали под особый контроль. И его не прошел теннисист Новак Джокович. В начале января его задержали в аэропорту Мельбурна. Он не смог предоставить полный пакет документов о медотводе от вакцинации. После разбирательств спортсмена депортировали из страны. Первая ракетка мира не примет участие в турнире Australian Open.

В России за последние сутки зафиксировали почти 31 тысячу новых случаев коронавируса. Значительно выросли цифры в Москве и Санкт-Петербурге. По стране сейчас распространяется "Омикрон", ученые спрогнозировали пик заражений этим штаммов в январе. По мнению специалистов, наибольшее число придется на 22 января. В официальной статистике это отразится ориентировочно 5 февраля.

Тем временем в столичных поликлиниках готовятся к большему числу пациентов: в первую очередь там значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках москвичей с симптомами ОРВИ. Также в городе продолжается кампания по бесплатной вакцинации. Записаться на прививку можно через портал mos.ru или через ЕМИАС.ИНФО. Также для записи можно воспользоваться мобильными приложениями "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".