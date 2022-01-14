"Москва и мир": повышенная готовность энергетиков в столице и аннуляция визы Джоковича

Столичные энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. В городе усилился мокрый снег, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Под особый контроль взяли электроснабжение больниц. Много работы и у специалистов "Мосводостока". В городе тает снег, поэтому на улицах дежурят более 300 аварийных бригад, которые отслеживают места возможных подтоплений.

Однако оттепель в столице не будет долгой. К ночи 14 января снова ожидается минусовая температура. Поэтому на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица. Водителям и пешеходам следует быть осторожнее. Из-за резкой смены погоды в столичном регионе до вечера субботы действует желтый уровень погодной опасности.

Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, документ нуждается в доработке. Эту новость также прокомментировала Татьяна Голикова. Вице-премьер пояснила, что изначально закон готовился в качестве меры реагирования на дельта-штамм, но теперь появились новые вызовы, в частности – "Омикрон".

Ко второму чтению в документ внесут поправки, которые разрешат посещать общественные места по ПЦР-тестам после 1 февраля. Также Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата тех людей, которые имеют противопоказания к прививке. Татьяна Голикова обратила внимание на то, что суточные показатели заражения коронавирусом уже несколько дней превышают 20 тысяч. А за последние сутки зафиксировали почти 24 тысячи новых случаев. Быстро растет заболеваемость и в столице. В Москве цифры за 5 дней увеличились в 2 раза. 14 января в городе находятся более 5 тысяч пациентов с коронавирусом.

Australian Open лишился своей главной звезды. Новаку Джоковичу повторно аннулировали австралийскую визу. Такое решение приняло министерство по вопросам иммиграции. В ближайшее время первой ракетке мира придется покинуть страну. Более того, Джокович не сможет въехать на континент в течение трех лет. Скандал разгорелся 5 января. Спортсмен был задержан в аэропорту Мельбурна. Он прибыл в Австралию для участия в турнире Большого шлема. Однако у сотрудников погранслужбы вызвали вопросы документы о медотводе от вакцинации, которые предъявил сербский теннисист.

После разбирательств визу Джоковича аннулировали. Но спортсмен обратился в федеральный суд и оспорил решение о депортации. Хотя признался, что некоторая информация в документах действительно была недостоверной. В отличие от судей, власти страны остались непреклонны и воспользовались своим законным правом на повторное аннулирование документов. Адвокаты Джоковича пытаются во второй раз оспорить это решение. Но эксперты уверены, что 17 января теннисисту на удастся выйти на корты турнира Australian Open, победителем которого серб становился девять раз.