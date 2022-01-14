"Москва и мир": "Эльза" в столице и бесплатные экспресс-тесты в США

В столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и снежных заносов. Он будет действовать до воскресенья, 16 января. В Гидрометцентре предупредили: до вечера 15 января возможны метель и порывистый ветер до 18 метров в секунду. Аккуратнее синоптики просят быть автомобилистов.

Что касается температуры, то она на 8–10 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров 14 января резко рванули вверх до плюсовых отметок. Из-за порывистого ветра и высокой влажности сработал "балтийский синдром".

Кроме того, североатлантический циклон "Эльза" обрушил в регионе атмосферное давление до 720 миллиметров ртутного столба. Из-за непогоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. Коммунальная техника по всему городу по мере необходимости убирает снег с проезжей части и тротуаров, затем проводится противогололедная обработка. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон и подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и объектам социальной сферы.

Власти США расширяют программу бесплатной раздачи экспресс-тестов. Ранее планировалось, что для этих целей закупят 500 миллионов штук, но в итоге цифра выросла до миллиарда. Кроме того, Джо Байден объявил, что со следующей недели в шесть Штатов направят около тысячи военных медиков. Они будут помогать больницам, которые не могут справиться с потоком госпитализированных с ковидом.

Президент заявил, что в стране продолжается "пандемия непривитых", и поэтому он разочарован решением Верховного суда. Инстанция заблокировала требование об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний. С такой инициативой Белый дом выступал еще в ноябре, это вызвало волну недовольства среди населения и массовые обращения в суды.

Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, документ нуждается в доработке. Эту новость также прокомментировала Татьяна Голикова. Вице-премьер пояснила, что изначально закон готовился в качестве меры реагирования на "Дельта"-штамм, но теперь появились новые вызовы, в частности "Омикрон".

Ко второму чтению в документ внесут поправки, которые разрешат посещать общественные места по ПЦР-тестам после 1 февраля. Также Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата тех людей, которые имеют противопоказания к прививке.

Татьяна Голикова также обратила внимание на то, что суточные показатели заражения коронавирусом уже несколько дней превышают 20 тысяч, а за последние сутки зафиксировали почти 24 тысячи новых случаев. Быстро растет заболеваемость и в столице. В Москве цифры за 5 дней увеличились в 2 раза.