"Москва и мир": желтый уровень погодной опасности в столице и платная Венеция

В столичном регионе до вечера 15 января будет действовать желтый уровень погодной опасности. Его ввели из-за метели и сильного ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что 14 января в столице ожидаются сильные осадки. Мокрый снег налипнет на провода и деревья. Также возможны заносы на дорогах.

По словам синоптика, оттепель, которая придет в столицу после морозов, не отступит до конца недели. Температура воздуха в Москве будет около плюс 3 градусов. Это выше нормы на 8 градусов. Будет держаться в городе и аномально низкое атмосферное давление. К утру 14 января оно рухнет на 30 миллиметров ртутного столба. По словам специалистов, жители столицы, особенно метеозависимые люди, могут ощущать недомогание.

На Сахалине в данный момент снежный коллапс. Осадков уже выпало так много, что сугробы не успевают расчищать. В Южно-Сахалинске пришлось остановить движение городских автобусов. Мэрия призвала работодателей отпустить сотрудников с работы раньше, чтобы они успели добраться до дома, пока ситуация не стала хуже. Кроме того, 12 января около 25 тысяч человек на Сахалине остались без электричества. Авария на электросетях случилась из-за сильного ветра. До сих пор продолжаются восстановительные работы. Непогода принесла и серьезную опасность. В Долинском районе ночью дважды сошла снежная лавина. Обошлось без пострадавших.

Последствия снегопада устраняют и на юге страны. В Краснодаре за сутки выпало 24 миллиметра снега. По всему городу работают коммунальные службы. Из-за снегопада закрывали аэропорт. Около 2 тысяч человек оказались буквально заперты в зоне вылета. В данный момент рейсы уже возобновили.

Посещать Венецию туристы смогут только за деньги. Такие нововведения анонсировали власти. В пилотном режиме проект заработает в феврале. Именно в это время в городе проходит традиционный карнавал. На въезде в исторический центр Венеции уже установили специальные пункты пропуска и 500 камер видеонаблюдения. С их помощью смотрители будут отслеживать отдыхающих, которые не уехали из города вовремя. По информации Ассоциации туроператоров России, по новым правилам увидеть знаменитые каналы турист сможет только после того, как забронирует онлайн билет стоимостью пять евро.

Цель венецианских чиновников – сократить число стихийных однодневных поездок и поощрить более осмысленный туризм. Город уже не справляется с постоянным поток людей. Ежедневно Венецию посещают около 100 тысяч путешественников. Остановить их могут и другие ограничительные меры. Из-за новой волны заболеваемости, вызванной "Омикроном", с начала недели в Италии ввели более строгие санитарные нормы. Они касаются непривитых и не болевших. Теперь им закрыт вход в кинотеатры и на выставки. Они не смогут воспользоваться общественным транспортом, поесть в ресторане и даже заселиться в отель.