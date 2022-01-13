"Москва и мир": столица стала безопаснее и 3,4 млн зараженных COVID-19 за сутки в мире

Москва за последние 10 лет стала более безопасной, а количество преступлений значительно сократилось. Сергей Собянин считает, что это заслуга городской правоохранительной системы, в том числе прокуратуры. Мэр поздравил работников ведомства с 300-летием со дня основания организации. Мэр вручил лучшим работникам городской прокуратуры благотворительные письма. Кроме того, они получили знаки отличия "За заслуги перед Москвой" за значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, а также за благотворную деятельность.

На Сахалине в данный момент снежный коллапс. Осадков уже выпало так много, что сугробы не успевают расчищать. В Южно-Сахалинске пришлось остановить движение городских автобусов. Мэрия призвала работодателей отпустить сотрудников с работы раньше, чтобы они успели добраться до дома, пока ситуация не стала хуже. Кроме того, 12 января около 25 тысяч человек на Сахалине остались без электричества. Авария на электросетях случилась из-за сильного ветра. До сих пор продолжаются восстановительные работы. Непогода принесла и серьезную опасность. В Долинском районе ночью дважды сошла снежная лавина. Обошлось без пострадавших. Последствия снегопада устраняют и на юге страны. В Краснодаре за сутки выпало 24 миллиметра снега. По всему городу работают коммунальные службы. Из-за снегопада закрывали аэропорт. Около 2 тысяч человек оказались буквально заперты в зоне вылета. В данный момент рейсы уже возобновили.

Почти 3 миллиона 400 тысяч человек в мире заболели коронавирусом за сутки. COVID-19 поставил очередной мировой антирекорд, констатировала Всемирная организация здравоохранения. "Омикрон", который отличается высокой степенью заразности, уже зафиксирован в 152 странах. По прогнозам ВОЗ, новая волна заболеваемости очень скоро накроет Европу и Азию. Настоящую атаку нового штамма переживают в США. За сутки там заражаются около 1,5 миллиона человек. В стране начался острый дефицит донорской крови. Из-за большого числа заболевших сотрудников пункты переливания не могут принять посетителей. Медики бьют тревогу, по некоторым группам крови запасов хватит всего на сутки.

В Великобритании растет не только количество зараженных, но и умерших. За сутки жертвами коронавируса стали почти 400 человек. Это максимум почти за год. В Дании власти предлагают гражданам из группы риска сделать четвертый укол вакцины. А во Франции постоянные изменения антиковидных правил стали причиной забастовки учителей. Они уверяют, что многочисленные требования по тестированию и изоляции вносят хаос в процесс обучения.