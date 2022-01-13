"Москва и мир": обновление столичного транспортного парка и COVID-19 за рубежом

В 2022 году в Москве планируют масштабно обновить транспортный парк. Как сообщил Сергей Собянин, акцент власти сделают на инновациях и экологичности.

По его словам, в столицу поставят около 500 электробусов, около 100 трамваев, почти 400 вагонов пригородных электропоездов и более 300 вагонов метро. Это модели последнего поколения "Москва-2020". Мэр отметил, что пассажиры уже оценили их удобство и комфорт. В прошлом году на линии московского метро уже вышли свыше 300 современных вагонов.

Обновился и парк трамваев – почти на 90%. Большая его часть сегодня – это "Витязи". У таких трамваев широкие проходы, удобный низкий пол и больше пассажирских мест, чем в более ранних моделях. Кроме того, в 2021 году на маршрут вышел уже тысячный электробус.

Почти 3,4 миллиона человек в мире заболели ковидм за сутки. Коронавирус поставил очередной мировой антирекорд, констатирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). "Омикрон", который отличается высокой степенью заразности, уже зафиксирован в 152 странах.

По прогнозам ВОЗ, новая волна заболеваемости очень скоро накроет Европу и Азию. Настоящую атаку нового штамма переживают Соединенные Штаты. За сутки там заражаются около полутора миллионов человек. В стране начался острый дефицит донорской крови. Из-за большого числа заболевших сотрудников пункты переливания не могут принять посетителей. Медики бьют тревогу, по некоторым группам крови запасов хватит лишь на сутки.

В Великобритании растет не только количество зараженных, но и умерших. За сутки жертвами ковида стали почти 400 человек. Это максимум почти за год. В Дании власти предлагают гражданам из группы риска сделать четвертый укол вакцины. Во Франции постоянные изменения антиковидных правил стали причиной забастовки учителей. Они уверяют, что многочисленные требования по тестированию и изоляции вносят хаос в процесс обучения.

Синоптики предупредили об опасной погоде в нескольких российских регионах в ближайшие дни. Так, на юге страны с 13 по 15 января ожидается похолодание. В Крыму температура ночью будет опускаться ниже 10 градусов мороза. В Краснодарском крае уже выпал снег, и термометры показывают минус 7 градусов.

В столичном регионе будут погодные качели: сильная оттепель после морозов. Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала года. На главной метеостанции ВДНХ зафиксировали минус 19 градусов, а в Тушине – почти минус 21.

Уже 13 января свое влияние на столичный регион начал оказывать циклон "Эльза". Он обрушит атмосферное давление, оно опустится на 15 единиц и к концу дня достигнет 730 миллиметров ртутного столба. В пятницу, 14 января, в Москве ожидается аномальное потепление. За сутки температура вырастет на 20 градусов. К утру 14 января потеплеет до минус 2 градусов, а днем будут уже плюсовые значения.