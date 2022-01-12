"Москва и мир": умер журналист и признания Новака Джоковича

Сергей Собянин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам Михаила Зеленского. Мэр отметил, что из жизни ушел талантливый журналист, любящий Москву. Его авторская передача "Неделя в городе" завоевала доверие и симпатии жителей столицы.

Телеведущий скончался накануне в Доминиканской Республике. Ему было 46 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

Михаил Зеленский родился в Москве в семье военнослужащего. Он окончил Хабаровский институт физической культуры, а потом прошел обучение в столице в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Талант и обаяние помогли журналисту сделать головокружительную карьеру – от диджея хабаровской радиостанции до популярного ведущего федерального телеканала.

Михаил Зеленский был победителем профессионального конкурса "Москва Медиа" в номинации "Лучший телеведущий". Он преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино". А в 2017 году стал членом Академии российского телевидения.

Теннисист Новак Джокович признался, что дал ложные показания при въезде в Австралию. О причинах своего поступка он написал в Instagram. В декларации перед въездом в страну спортсмен указал, что последние две недели никуда не ездил. Но теперь выяснилось, что в этот период теннисист был в Испании.

По словам Джоковича, это не преднамеренная ложь, а досадная ошибка, которую допустил его агент, заполнявший документы. Джоковичу также пришлось оправдываться за ситуацию в декабре, когда он контактировал с больным коронавирусом. Экспресс-тест показал, что теннисист здоров, но ПЦР-анализ оказался положительным.

Еще до получения результата спортсмен побывал на разных мероприятиях в Белграде, в том числе с участием детей, и уже зная, что инфицирован, дал очное интервью. Джокович заявляет, что был в маске и соблюдал социальную дистанцию. Правда, теперь в Сербии за такое нарушение ему может грозить до трех лет тюрьмы.

Что касается турнира, на который первая ракетка мира прорывался в Австралию, то пока его участие в нем под вопросом. Депортация из страны Джоковичу уже не грозит, но власти оставили за собой право не допустить его до участия в Australian Open.

Коронавирус не оставляет в покое весь мир. В США и европейских странах он распространяется очень высокими темпами. В основном это штамм "Омикрон". Об этом на совещании с членами правительства заявил Владимир Путин. При этом президент отметил, что у России остается несколько недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии.

Первой, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с новой волной коронавируса столкнется Москва. В столице готовят дополнительные койки. Что касается общего фонда по стране, то из 164 тысяч ковидных коек в России заняты почти 70%.

Татьяна Голикова также сообщила, что в регионы планируют отправить три миллиона тест-систем для диагностики коронавируса и отметила, что власти рассматривают дополнительные меры из-за ситуации с ковидом. Правительство обсудит их 18 января.