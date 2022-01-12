"Москва и мир": реконструкция развязки на МКАД и признания Новака Джоковича

Масштабная программа по реконструкции развязок на МКАД выполнена уже на 80 процентов. На одну из строительных площадок приехал Сергей Собянин. Мэр посмотрел, как идут работы на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.

На этом участке проложат более пяти километров дорог, а также построят эстакаду и путепровод. Ожидается, что новая развязка улучшит транспортную доступность районов Лианозово, Бибирево и округа Мытищи.

Специалисты также сделают новый съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра. Территорию рядом благоустроят и высадят там деревья и кустарники. Кроме того, продолжается реконструкция развязки с Осташковским шоссе. Прежняя – клеверного типа – устарела. Там пересекаются транспортные потоки и образовываются пробки.

Теннисист Новак Джокович признался, что дал ложные показания при въезде в Австралию. О причинах своего поступка он написал в Instagram. В декларации перед въездом в страну спортсмен указал, что последние две недели никуда не ездил. Но теперь выяснилось, что в этот период теннисист был в Испании.

По словам Джоковича, это не преднамеренная ложь, а досадная ошибка, которую допустил его агент, заполнявший документы. Джоковичу также пришлось оправдываться за ситуацию в декабре, когда он контактировал с больным коронавирусом. Экспресс-тест показал, что теннисист здоров, но ПЦР-анализ оказался положительным.

Еще до получения результата спортсмен побывал на разных мероприятиях в Белграде, в том числе с участием детей, и уже зная, что инфицирован, дал очное интервью. Джокович заявляет, что был в маске и соблюдал социальную дистанцию. Правда, теперь в Сербии за такое нарушение ему может грозить до трех лет тюрьмы.

Что касается турнира, на который первая ракетка мира прорывался в Австралию, то пока его участие в нем под вопросом. Депортация из страны Джоковичу уже не грозит, но власти оставили за собой право не допустить его до участия в Australian Open.

Сахалин накрыла мощная метель. Видимость упала почти до нуля. Закрыт участок федеральной дороги Южно-Сахалинск – Оха, а также трасса Южно-Сахалинск – Корсаков. Для водителей работают пункты обогрева. Непогода отразилась и на работе аэропортов. В Южно-Сахалинске проблемы почти со всеми рейсами – они задержаны или отменены. Местных жителей предупреждают, что к вечеру метель усилится, скорость порывов ветра составит до 30 метров в секунду.

В европейской части страны ожидаются сильные погодные перепады. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, влиять на погоду будет мощнейший циклон. До четверга включительно сохранится высокое давление, однако за сутки оно снизится на 25–30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу синоптики прогнозируют около нуля градусов. Такие погодные качели затронут почти всю территорию европейской части России. Самое сильное потепление ожидается на севере и в центре.