"Москва и мир": умер журналист и коронавирусные рекорды

Сергей Собянин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам Михаила Зеленского. Мэр отметил, что из жизни ушел талантливый журналист, любящий Москву. Его авторская передача "Неделя в городе" завоевала доверие и симпатии жителей столицы.

Телеведущий скончался накануне в Доминиканской Республике. Ему было 46 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

Михаил Зеленский родился в Москве в семье военнослужащего. Он окончил Хабаровский институт физической культуры, а потом прошел обучение в столице в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Талант и обаяние помогли журналисту сделать головокружительную карьеру – от диджея хабаровской радиостанции до популярного ведущего федерального телеканала.

Михаил Зеленский был победителем профессионального конкурса "Москва Медиа" в номинации "Лучший телеведущий". Он преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино". А в 2017 году стал членом Академии российского телевидения.

Более 15 миллионов новых диагнозов за неделю – таков очередной рекорд коронавируса в мире. Семь дней назад заболевших было в полтора раза меньше. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что большинство случаев по-прежнему зарегистрированы в Европе. Лидер – Франция. "Омикрон" там доминирует. Причем медики говорят, что не все переносят новый штамм в легкой форме. Около 4 тысяч жителей находятся в критическом состоянии.

Рекордное число новых диагнозов достигнуто в Италии – более 220 тысяч заразившихся за сутки, вдвое больше, чем днем ранее. Мировой ковидный лидер – Соединенные Штаты. За сутки там заболели более 1,3 миллиона человек. В Нью-Джерси ввели режим чрезвычайной ситуации. Пока он рассчитан на месяц, но если ситуация ухудшится, то власти Штата готовы его продлить.

В Боливии заразились вице-президент страны и еще шесть министров. Чиновники ушли на самоизоляцию. Работают удаленно и их болгарские коллеги. Президент страны, премьер и еще несколько министров ушли на карантин после контакта с больным COVID-19.

Коронавирус не оставляет в покое весь мир. В США и европейских странах он распространяется очень высокими темпами. В основном это штамм "Омикрон". Об этом на совещании с членами правительства заявил Владимир Путин. При этом президент отметил, что у России остается несколько недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии.

Первой, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с новой волной коронавируса столкнется Москва. В столице готовят дополнительные койки. Что касается общего фонда по стране, то из 164 тысяч ковидных коек в России заняты почти 70%.

Татьяна Голикова также сообщила, что в регионы планируют отправить три миллиона тест-систем для диагностики коронавируса и отметила, что власти рассматривают дополнительные меры из-за ситуации с ковидом. Правительство обсудит их 18 января.