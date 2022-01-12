"Москва и мир": "Омикрон" в столице и коронавирусные рекорды

Более 550 тысяч нарушителей масочного режима обнаружили в столичном транспорте за 2021 год. Сейчас контролеры продолжают работать на входах, платформах и в поездах метро, МЦК и МЦД, а также в наземном транспорте и на вокзалах. Пассажиров призывают соблюдать антиковидные меры, которые прописаны в требованиях Роспотребнадзора.

Последние двое суток в столице выявляют более 4 тысяч заболевших ковидом. Накануне Сергей Собянин заявил, что в Москве уже есть значительное количество людей, заразившихся новым "Омикрон"-штаммом коронавируса, и в ближайшее время стоит ожидать рост заболеваемости. Это может произойти, по его мнению, в течение 7–10 дней.

Мэр отметил, что в городе подготовят дополнительные койки. По его словам, подобные меры уже неоднократно отрабатывали в столице за время пандемии, однако сейчас они приобретают особую важность.

Более 15 миллионов новых диагнозов за неделю – таков очередной рекорд коронавируса в мире. Семь дней назад заболевших было в полтора раза меньше. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что большинство случаев по-прежнему зарегистрированы в Европе. Лидер – Франция. "Омикрон" там доминирует. Причем медики говорят, что не все переносят новый штамм в легкой форме. Около 4 тысяч жителей в критическом состоянии.

Рекордное число новых диагнозов достигнуто в Италии – более 220 тысяч заразившихся за сутки, вдвое больше, чем днем ранее. Мировой ковидный лидер – Соединенные Штаты. За сутки там заболели более 1,3 миллиона человек. В Нью-Джерси ввели режим чрезвычайной ситуации. Пока он рассчитан на месяц, но если ситуация ухудшится, то власти штата готовы его продлить.

В Боливии заразились вице-президент страны и еще шесть министров. Чиновники ушли на самоизоляцию. Работают удаленно и их болгарские коллеги. Президент страны, премьер и еще несколько министров ушли на карантин после контакта с больным COVID-19.

Сахалин накрыла мощная метель. Видимость упала почти до нуля. Закрыт участок федеральной дороги Южно-Сахалинск – Оха, а также трасса Южно-Сахалинск – Корсаков. Для водителей работают пункты обогрева. Непогода отразилась и на работе аэропортов. В Южно-Сахалинске проблемы почти со всеми рейсами – они задержаны или отменены. Местных жителей предупреждают, что к вечеру метель усилится, скорость порывов ветра составит до 30 метров в секунду.

В европейской части страны ожидаются сильные погодные перепады. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, влиять на погоду будет мощнейший циклон. До четверга включительно сохранится высокое давление, однако за сутки оно снизится на 25–30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу синоптики прогнозируют около нуля градусов. Такие погодные качели затронут почти всю территорию европейской части России. Самое сильное потепление ожидается на севере и в центре.