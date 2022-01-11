"Москва и мир": погода в столице и королевская вечеринка

11 января, 20:00
В Москву пришло похолодание – в ближайшие два дня в городе будет до минус 15–17 градусов. И такая погода ожидается во всей центральной России. Северный ветер пригнал в регион холодные воздушные массы. Температурный фон сейчас на 5–7 градусов ниже климатической нормы. При этом в пятницу все резко поменяется.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце рабочей недели потеплеет и столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Одновременно произойдет резкое понижение атмосферного давления. Показания барометров обрушатся на самое барическое дно – с 757 миллиметров ртутного столба до 720. Такое аномальное падение может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, предупреждают медики.
Что касается осадков, то в ближайшее время их не ожидается. Снежные облака временно покинули регион, поэтому высота сугробов стабилизируется. Сейчас в Москве это около 35 сантиметров, что на 10 сантиметров выше нормы.
Букингемский дворец опубликовал программу празднования 70-летнего пребывания на троне Елизаветы II. Отмечать будут долго и с размахом. Основные мероприятия пройдут со 2 по 5 июня. Эти дни в стране объявлены выходными. В Лондоне пройдет парад, в соборе Святого Павла – праздничная служба, а в Букингемском дворце – концерт.
Также в течение года подданных ее Величества ждут масштабные выставки, кулинарные шоу и театрализованные представления. Будет ли принимать в них участие сама Елизавета II пока не известно.
95-летняя королева – старейший из действующих руководителей государств. По данным соцопросов, подавляющее большинство британцев поддерживают монархию, и Елизавета II пользуется в стране огромной популярностью. Однако молодежь, как отмечают местные СМИ, все чаще демонстрирует республиканские настроения. А представители антимонархической группы "Республика" и вовсе объявили, что начинают в стране кампанию с говорящим названием "Не больше 70".
Более 17,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за последние сутки. Это максимум со 2 января. По словам специалистов, рост может быть связан с "Омикроном". Новый штамм стал главной темой заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам премьера-министра Михаила Мишустина, в некоторых странах ситуация ухудшается стремительно. России нужно учитывать этот факт и сохранять необходимые меры. Что касается столицы, то в Москве "Омикрон" тоже начал распространяться.
Сергей Собянин также отметил, что праздничные дни в столице в целом прошли спокойно, все службы работали в штатном режиме. Госпитализировали в среднем 600–750 пациентов в сутки.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: