"Москва и мир": погода в столице и королевская вечеринка

В Москву пришло похолодание – в ближайшие два дня в городе будет до минус 15–17 градусов. И такая погода ожидается во всей центральной России. Северный ветер пригнал в регион холодные воздушные массы. Температурный фон сейчас на 5–7 градусов ниже климатической нормы. При этом в пятницу все резко поменяется.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце рабочей недели потеплеет и столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Одновременно произойдет резкое понижение атмосферного давления. Показания барометров обрушатся на самое барическое дно – с 757 миллиметров ртутного столба до 720. Такое аномальное падение может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, предупреждают медики.

Что касается осадков, то в ближайшее время их не ожидается. Снежные облака временно покинули регион, поэтому высота сугробов стабилизируется. Сейчас в Москве это около 35 сантиметров, что на 10 сантиметров выше нормы.

Букингемский дворец опубликовал программу празднования 70-летнего пребывания на троне Елизаветы II. Отмечать будут долго и с размахом. Основные мероприятия пройдут со 2 по 5 июня. Эти дни в стране объявлены выходными. В Лондоне пройдет парад, в соборе Святого Павла – праздничная служба, а в Букингемском дворце – концерт.

Также в течение года подданных ее Величества ждут масштабные выставки, кулинарные шоу и театрализованные представления. Будет ли принимать в них участие сама Елизавета II пока не известно.

95-летняя королева – старейший из действующих руководителей государств. По данным соцопросов, подавляющее большинство британцев поддерживают монархию, и Елизавета II пользуется в стране огромной популярностью. Однако молодежь, как отмечают местные СМИ, все чаще демонстрирует республиканские настроения. А представители антимонархической группы "Республика" и вовсе объявили, что начинают в стране кампанию с говорящим названием "Не больше 70".

Более 17,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за последние сутки. Это максимум со 2 января. По словам специалистов, рост может быть связан с "Омикроном". Новый штамм стал главной темой заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам премьера-министра Михаила Мишустина, в некоторых странах ситуация ухудшается стремительно. России нужно учитывать этот факт и сохранять необходимые меры. Что касается столицы, то в Москве "Омикрон" тоже начал распространяться.

Сергей Собянин также отметил, что праздничные дни в столице в целом прошли спокойно, все службы работали в штатном режиме. Госпитализировали в среднем 600–750 пациентов в сутки.