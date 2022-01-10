"Москва и мир": "Елочный круговорот" и пожар в Нью-Йорке

Ели, сосны и пихты, которые украшали дома в новогодние праздники, москвичи могут сдать на переработку. Для этого в столице есть специальная акция "Елочный круговорот". Ее проводят ежегодно с 2016 года.

Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, акция становится все популярнее у жителей города. Так, в прошлом сезоне москвичи принесли в пункты сбора почти 45 тысяч деревьев.

Специальные пункты сбора деревьев будут работать до 20 февраля. Всего их более 580. Подробный список всех пунктов можно найти на портале mos.ru. Москвичей просят обратить внимание на то, что елки, сосны и пихты принимают только без новогодних украшений.

19 человек, в том числе 9 детей, стали жертвами одного из самых разрушительных пожаров в истории Нью-Йорка. Он произошел 9 января в жилом здании в квартале Бронкс. По заявлениям местных властей, подобного не было в городе около 30 лет. Различные травмы получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой.

По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный электрообогреватель, его оставили включенным в одной из квартир. Огонь и дым моментально распространились по всему зданию, заблокировав многим жителям путь к выходу. При этом дом был оборудован пожарной сигнализацией, которая сработала. Однако многие проигнорировали сирену, поскольку ранее она неоднократно включалась ложно.

С огнем боролись более 200 пожарных. Многие продолжали поиски выживших, даже когда их кислородные баллоны были пусты. В здании проживали в основном представители мусульманских меньшинств, в частности выходцы из Гамбии.

Новый амбулаторный корпус клинической больницы №40 в Коммунарке начнет принимать пациентов уже в I квартале 2022 года. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр осмотрел уже достроенное здание. В нем семь этажей, плюс один подземный.

В корпусе расположены диагностические отделения, эндоскопический центр, лаборатория, а также палаты для отдыха пациентов и врачей после процедур. Работать в центре будут более 500 человек. Получить медицинскую помощь смогут сотни тысяч москвичей – это не только жители ТиНАО, но и юго-запада и запада столицы.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, в Коммунарке продолжают строить больничный комплекс. Уже готовы подстанции скорой помощи, детский инфекционный корпус, а также вертолетная площадка.