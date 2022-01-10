"Москва и мир": новый корпус больницы в Коммунарке и пожар в Нью-Йорке

Новый амбулаторный корпус клинической больницы № 40 в Коммунарке начнет принимать пациентов уже в I квартале 2022 года. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр осмотрел уже достроенное здание. В нем семь этажей, плюс один подземный.

В корпусе расположены диагностические отделения, эндоскопический центр, лаборатория, а также палаты для отдыха пациентов и врачей после процедур. Работать в центре будут более 500 человек. Получить медицинскую помощь смогут сотни тысяч москвичей – это не только жители ТиНАО, но и юго-запада и запада столицы.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, в Коммунарке продолжают строить больничный комплекс. Уже готовы подстанции скорой помощи, детский инфекционный корпус, а также вертолетная площадка.

19 человек, в том числе 9 детей, стали жертвами одного из самых разрушительных пожаров в истории Нью-Йорка. Он произошел 9 января в жилом здании в квартале Бронкс. По заявлениям местных властей, подобного не было в городе около 30 лет. Различные травмы получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой.

По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный электрообогреватель, его оставили включенным в одной из квартир. Огонь и дым моментально распространились по всему зданию, заблокировав многим жителям путь к выходу. При этом дом был оборудован пожарной сигнализацией, которая сработала. Однако многие проигнорировали сирену, поскольку ранее она неоднократно включалась ложно.

С огнем боролись более 200 пожарных. Многие продолжали поиски выживших, даже когда их кислородные баллоны были пусты. В здании проживали в основном представители мусульманских меньшинств, в частности выходцы из Гамбии.

В России с 10 января вступил в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, а сам указ президент подписал 30 декабря. Поправки внесли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они касаются водителей, которых лишили прав и которые неоднократно получали административное наказание.

Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или трамвайные пути. Теперь лихачей будут штрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Однако новые поправки не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.