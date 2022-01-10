"Москва и мир": "Елочный круговорот" и вакцинация детей в Австралии

Ели, сосны и пихты, которые украшали дома в новогодние праздники, москвичи могут сдать на переработку. Для этого в столице есть специальная акция "Елочный круговорот". Ее проводят ежегодно с 2016 года.

Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, акция становится все популярнее у жителей города. Так, в прошлом сезоне москвичи принесли в пункты сбора почти 45 тысяч деревьев.

Специальные пункты сбора деревьев будут работать до 20 февраля. Всего их более 580. Подробный список всех пунктов можно найти на портале mos.ru. Москвичей просят обратить внимание на то, что елки, сосны и пихты принимают только без новогодних украшений.

В Австралии начали прививать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Три миллиона доз вакцины распределят по медицинским центрам перед началом нового учебного года. Сейчас в Австралии вакцинированы около 19 миллионов взрослых жителей – это более 92%. В стране действуют одни из самых жестких правил в плане прививок, в том числе для приезжающих.

Один случай уже обернулся большим спортивным скандалом с участием звезды тенниса. Первая ракетка мира Новак Джокович не стал прививаться, получил медотвод и поехал в Австралию для участия в турнире серии Большого шлема. В Австралии развернулась целая кампания против прилета спортсмена. Его в итоге поместили в иммиграционный изолятор. Однако Федеральный суд в Мельбурне постановил отменить решение пограничников и освободить теннисиста. Но это решение касается только нарушений таможенников.

Вопрос о том, имел ли спортсмен право въехать в Австралию без вакцинации, остается открытым. И теперь право аннулировать визу Джоковича есть у министерства иммиграции. В этом случае сербу грозит запрет на въезд в Австралию сроком до трех лет.

В России с 10 января вступил в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, а сам указ президент подписал 30 декабря. Поправки внесли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они касаются водителей, которых лишили прав и которые неоднократно получали административное наказание.

Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или трамвайные пути. Теперь лихачей будут штрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Однако новые поправки не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.