"Москва и мир": погода в регионах РФ и общенациональный траур в Казахстане

В Центральном округе России продолжатся снегопады. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, интенсивные осадки ожидаются в Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Липецкой и Воронежской областях.

Засыпает также Подмосковье и столицу, в Москве сугробы вырастут до 35 сантиметров. На дорогах столицы образуются снежные заносы, а видимость ухудшится до 1–2 километров. В Дептрансе москвичам советуют этим вечером отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным, прогнозируются 8-балльные заторы. Затрудненное движение будет в центре города, на Садовом кольце, на ТТК и на МКАД.

Жителям столицы также рассказали о переменчивой погоде на этой неделе. По словам синоптиков, 11 и 12 января будет по-зимнему комфортно, но температура заметно понизится. Особенно похолодание будет заметно в ночь на среду и четверг, ожидается минус 15 градусов, а уже днем 13 января начнется резкое потепление, и к пятнице в столичный регион придет оттепель.

В Казахстане общенациональный траур по погибших в результате массовых беспорядков. Среди них 17 силовиков. Точные цифры пока не называются. В стране до 19 января действует режим чрезвычайного положения и комендантский час. Выходить на улицу нельзя с 23:00 до 07:00. Как заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, беспорядки охватили 11 регионов страны, а основной удар был направлен против Алма-Аты.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января. На западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Начались столкновения с силовиками. 5 января президент отправил в отставку правительство и обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью. В страну направили миротворцев.

Как подчеркнули в МИДе Казахстана, мирными акциями протеста воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы. В стране во время столкновений не работала связь и были проблемы с авиасообщением. Самолетами российского Минобороны вывезли на родину более 1,4 тысячи сограждан.

В России с 10 января вступил в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, а сам указ президент подписал 30 декабря. Поправки внесли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они касаются водителей, которых лишили прав и которые неоднократно получали административное наказание.

Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или трамвайные пути. Теперь лихачей будут штрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Однако новые поправки не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры.