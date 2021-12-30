"Москва и мир": праздничный график, "Елка желаний" и новогоднее меню космонавтов

Горячие линии столичного контакт-центра в праздничные дни продолжат работать в обычном режиме. Горожане смогут обращаться к диспетчерам по вопросам ЖКХ, записываться на прием к врачу и узнавать расписание автобусов.

Также москвичам рассказали, как будут работать в праздники медучреждения. Так, с 31 декабря по 9 января взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. А медицинскую помощь на дому будут оказывать с 08 утра до восьми вечера. Свой график опубликовали и центры "Мои документы". 1 января у них выходной. А со 2 по 8 января москвичей ждут в дежурных офисах.

Кроме того, перед длинными праздниками в особый режим работы переходят столичные аварийные службы: они будут дежурить круглосуточно. На случай ЧП в городе готовы 1 300 укомплектованных аварийных бригад. Вывозить мусор, убирать снег в городе тоже не перестанут – постоянно работают снегосплавные пункты. А на опасных участках МКАД будут дежурить тягачи.

Михаил Мишустин исполнил мечту 5-летнего Миши Спиридонова, который хотел побывать на шоколадной фабрике. Об этом было написано в новогодней открытке, которую с "Елки желаний" снял премьер. Мишустин рассказал, что и сам в детстве мечтал посмотреть, как делают шоколад и конфеты.

Михаил Мишустин и Миша также побывали в музее истории шоколада и какао и поучаствовали в мастер-классе, сделав фигурку в виде елки. А потом премьер подарил мальчику игрушку с конфетами (символ наступающего года) и конструктор.

Благотворительная акция "Елка желаний" появилась в 2018 году по инициативе Владимира Путина. За 3 года исполнились мечты более 21 тысячи человек. Проект рассчитан детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и людей старше 60-ти, которые серьезно болеют или находятся в сложной материальной ситуации. "Елку желаний" всегда поддерживают Владимир Путин, Михаил Мишустин, другие члены правительства, а также парламентарии.

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров провели на МКС мастер класс по приготовлению "селедки под шубой". Космический салат, по понятным причинам, существенно отличается от земного. Вместо картофеля – пюре, яйца заменили омлетом. Все это орбитальные повара взяли из стандартных рационов, которые на станцию поставляются в сублимированном виде. Чистить и резать лук, чтобы ничего не разлеталось в условиях невесомости, пришлось с помощью пластикового пакета.

Помимо "селедки под шубой" на новогоднем столе у космонавтов появится черная икра и мандарины. Их достанут из так называемых праздничных "бонус-контейнеров". А вот традиционного на земле шампанского на станции не будет. Спиртное там под запретом. 31 декабря МКС сделает 16 витков вокруг Земли, но экипаж собирается отмечать новый год лишь трижды: по московскому, европейскому и американскому времени.