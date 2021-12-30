"Москва и мир": новые футбольные поля в Москве и "цунами" коронавируса

В Москве построят 11 профессиональных футбольных полей. Четыре из них будут готовы уже в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр сегодня осмотрел новое поле на Салтыковской улице. Благодаря системам подогрева и освещения его можно использовать круглый год и в любое время суток. Также Сергей Собянин посетил Салтыковский лесопарк, часть которого не так давно благоустроили. По словам мэра, посещаемость этой зоны отдыха увеличилась в 6 раз. Теперь там открыли и лыжный центр, где сейчас можно взять напрокат лыжи и тюбинги, а летом – велосипеды и самокаты.

Большая лыжная трасса начинается прямо у входа в лыжный центр. А в ближайшее время там планируют открыть секции по скандинавской ходьбе, дыхательной гимнастике, пилатесу, йоге и шахматам.

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров провели на МКС мастер класс по приготовлению "селедки под шубой". Космический салат, по понятным причинам, существенно отличается от земного. Вместо картофеля – пюре, яйца заменили омлетом. Все это орбитальные повара взяли из стандартных рационов, которые на станцию поставляются в сублимированном виде. Чистить и резать лук, чтобы ничего не разлеталось в условиях невесомости, пришлось с помощью пластикового пакета.

Помимо "селедки под шубой" на новогоднем столе у космонавтов появится черная икра и мандарины. Их достанут из так называемых праздничных "бонус-контейнеров". А вот традиционного на земле шампанского на станции не будет. Спиртное там под запретом. 31 декабря МКС сделает 16 витков вокруг Земли, но экипаж собирается отмечать новый год лишь трижды: по московскому, европейскому и американскому времени.

Новые штаммы коронавируса могут вызвать "цунами" заражений. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. "Омикрон" доминирует уже почти во всех европейских странах, и заболеваемость бьет рекорды. Самый высокий уровень заражений в Дании: 1600 случаев на 100 тысяч жителей. Такого не было с начала пандемии. Причем, в стране привито более 80% населения.

Обязательный ПЦР-тест для всех, кто въезжает в страну, ввела Швеция, а Финляндия решила закрыла границы для невакцинированных иностранцев. В Париже с завтрашнего дня обязательным станет ношение масок на улицах. Исключение сделают лишь для детей и спортсменов. Кроме того, 1 и 2 января бары и рестораны в столице перевели на сокращенный график.

Вводит новые ограничения Греция. За один день заболеваемость там выросла вдвое. Аналогичная ситуация в Испании – там тоже резкий всплеск, почти 100 000 новых диагнозов за сутки. При этом власти решили сократить время самоизоляции заболевших с десяти до семи дней: в стране из-за резкого роста заболевших некому работать.