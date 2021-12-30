"Москва и мир": тестирование электробуса-гармошки и пониженная смертность от "Омикрона"

В столице приступили к тестированию электробуса-гармошки. Он будет ходить по маршруту Т34 от парка Победы до станции метро "Юго-Западная". Этот электробус может вместить вдвое больше пассажиров. В нем 135 мест, запас хода – до 90 километров. А батарея может зарядиться за 20 минут. Если тест-драйв пройдет успешно, то город начнет закупать такие машины для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком.
Ранее на этой неделе в городе запустили тысячный электробус, который купили благодаря "зеленым" облигациям. В планах приобрести еще около 500 экологически чистых машин. Замена одного дизельного автобуса позволяет снизить выбросы вредных веществ более чем на 60 тонн в год.
Кроме того, электробусы комфортнее и безопаснее для пассажиров. Они оборудованы всем необходимым для передвижения горожан, в том числе маломобильных. Все электробусы низкопольные, и оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне установлены медиаэкраны и устройства для зарядки гаджетов.
Михаил Мишустин исполнил мечту 5-летнего Миши Спиридонова, который хотел побывать на шоколадной фабрике. Об этом было написано в новогодней открытке, которую с "Елки желаний" снял премьер-министр. Тогда он поделился, что и сам в детстве мечтал посмотреть, как делают шоколад и конфеты. Мишустин с мальчиком также побывал в музее истории шоколада и какао и поучаствовал в мастер-классе. А потом глава кабмина подарил мальчику игрушку с конфетами и конструктор.
Благотворительная акция "Елка желаний" появилась в 2018 году по инициативе Владимира Путина. За 3 года исполнились мечты более 21 тысячи человек. Проект рассчитан на детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Также в нем принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья и люди старше 60 лет, которые серьезно болеют или находятся в сложной материальной ситуации. "Елку желаний" всегда поддерживают Владимир Путин, Михаил Мишустин, другие члены правительства, а также парламентарии.
Уровень смертности от "Омикрона" на 75% меньше по сравнению с другими штаммами. К таком выводу пришли ученые из ЮАР. Они наблюдали за пациентами одной из больниц и выяснили, что во время всплеска заболеваемости, вызванного "Омикроном", умерли 4,5% заболевших. Раньше от последствий коронавируса погибал каждый пятый пациент. Кроме того, во время исследования было установлено, что зараженных данным штаммом выписывали из больниц в два раза быстрее, чем остальных больных. В среднем – через 4 дня после госпитализации.
Диагностировать "Омикрон" скоро станет проще, российские ученые создали тест, способный определить новый штамм. Процедура по длительности не отличается от ПЦР-диагностики. Как ожидается, эта разработка в ближайшее время получит регистрационное удостоверение.
Между тем в ВОЗ прогнозируют, что новые штаммы коронавируса могут вызвать цунами заражений. "Омикрон" уже доминирует в Европе. Ряд стран, в том числе Франция и Греция, из-за рекордного количества заболевших вводят новые ограничительные меры.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: