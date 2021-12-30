"Москва и мир": тестирование электробуса-гармошки и пониженная смертность от "Омикрона"

В столице приступили к тестированию электробуса-гармошки. Он будет ходить по маршруту Т34 от парка Победы до станции метро "Юго-Западная". Этот электробус может вместить вдвое больше пассажиров. В нем 135 мест, запас хода – до 90 километров. А батарея может зарядиться за 20 минут. Если тест-драйв пройдет успешно, то город начнет закупать такие машины для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком.

Ранее на этой неделе в городе запустили тысячный электробус, который купили благодаря "зеленым" облигациям. В планах приобрести еще около 500 экологически чистых машин. Замена одного дизельного автобуса позволяет снизить выбросы вредных веществ более чем на 60 тонн в год.

Кроме того, электробусы комфортнее и безопаснее для пассажиров. Они оборудованы всем необходимым для передвижения горожан, в том числе маломобильных. Все электробусы низкопольные, и оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салоне установлены медиаэкраны и устройства для зарядки гаджетов.

Михаил Мишустин исполнил мечту 5-летнего Миши Спиридонова, который хотел побывать на шоколадной фабрике. Об этом было написано в новогодней открытке, которую с "Елки желаний" снял премьер-министр. Тогда он поделился, что и сам в детстве мечтал посмотреть, как делают шоколад и конфеты. Мишустин с мальчиком также побывал в музее истории шоколада и какао и поучаствовал в мастер-классе. А потом глава кабмина подарил мальчику игрушку с конфетами и конструктор.

Благотворительная акция "Елка желаний" появилась в 2018 году по инициативе Владимира Путина. За 3 года исполнились мечты более 21 тысячи человек. Проект рассчитан на детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Также в нем принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья и люди старше 60 лет, которые серьезно болеют или находятся в сложной материальной ситуации. "Елку желаний" всегда поддерживают Владимир Путин, Михаил Мишустин, другие члены правительства, а также парламентарии.

Уровень смертности от "Омикрона" на 75% меньше по сравнению с другими штаммами. К таком выводу пришли ученые из ЮАР. Они наблюдали за пациентами одной из больниц и выяснили, что во время всплеска заболеваемости, вызванного "Омикроном", умерли 4,5% заболевших. Раньше от последствий коронавируса погибал каждый пятый пациент. Кроме того, во время исследования было установлено, что зараженных данным штаммом выписывали из больниц в два раза быстрее, чем остальных больных. В среднем – через 4 дня после госпитализации.

Диагностировать "Омикрон" скоро станет проще, российские ученые создали тест, способный определить новый штамм. Процедура по длительности не отличается от ПЦР-диагностики. Как ожидается, эта разработка в ближайшее время получит регистрационное удостоверение.

Между тем в ВОЗ прогнозируют, что новые штаммы коронавируса могут вызвать цунами заражений. "Омикрон" уже доминирует в Европе. Ряд стран, в том числе Франция и Греция, из-за рекордного количества заболевших вводят новые ограничительные меры.