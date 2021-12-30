"Москва и мир": праздничный график и "Омикрон"

Горячие линии столичного контакт-центра в праздничные дни продолжат работать в обычном режиме. Горожане смогут обращаться к диспетчерам по вопросам ЖКХ, записываться на прием к врачу и узнавать расписание автобусов.

Также москвичам рассказали, как будут работать в праздники медучреждения. Так, с 31 декабря по 9 января взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. А медицинскую помощь на дому будут оказывать с 08:00 до 20:00. Свой график опубликовали и центры "Мои документы". 1 января у них выходной, а с 2 по 8 января москвичей ждут в дежурных офисах.

Кроме того, перед длинными праздниками на особый режим работы переходят столичные аварийные службы – они будут дежурить круглосуточно. Если случится ЧП, на готове 1,3 тысячи укомплектованных аварийных бригад. Вывозить мусор, убирать снег в городе тоже не перестанут – постоянно работают снегосплавные пункты, а на опасных участках МКАД будут дежурить тягачи.

Уровень смертности от "Омикрона" на 75% меньше по сравнению с другими штаммами. К таком выводу пришли ученые из ЮАР. Они наблюдали за пациентами одной из больниц и выяснили, что во время всплеска заболеваемости, вызванного "Омикроном", умерли 4,5 процента заболевших. Раньше от последствий коронавируса погибал каждый пятый пациент.

Кроме того, во время исследования было установлено, что зараженных "Омикроном" выписывали из больниц в два раза быстрее, чем остальных коронавирусных больных, – в среднем через четыре дня после госпитализации.

Российские ученые создали тест, способный определить новый штамм "Омикрон". Процедура по длительности не отличается от ПЦР-диагностики. Как ожидается, эта разработка в ближайшее время получит регистрационное удостоверение.

Между тем в ВОЗ прогнозируют, что новые штаммы коронавируса могут вызвать цунами заражений. "Омикрон" уже доминирует в Европе. Ряд стран, в том числе Франция и Греция, из-за рекордного количества заболевших вводят новые ограничительные меры.

Ущерб от пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ, который привел к отключению теплоснабжения в городе, составил около 100 миллионов рублей. Однако это пока предварительная цифра. Сейчас теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме. Тем не менее там до сих пор продолжается восстановление некоторых кабельных линий. Также сейчас закупается необходимое оборудование.

ЧП на ТЭЦ произошло 23 декабря. Ночью случилось возгорание в одном из котлов. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, никто не пострадал. Однако почти 1,5 тысячи зданий – это жилые дома, некоторые больницы, школы и детские сады – остались без горячей воды. Также ограничивалась подача тепла.

В Улан-Удэ вводили режим чрезвычайной ситуации. Отопление и горячее водоснабжение в городе полностью восстановили 28 декабря. Сейчас инцидент расследует специальная комиссия. В нее вошли технические руководители энергетической компании, инспекторы Ростехнадзора, чиновники из правительства Бурятии и представители Минэнерго.