"Москва и мир": погода в столице и "Омикрон"-штамм

В Москве в Новый год обещают небольшую оттепель. Днем 31 декабря температура будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов, а в новогоднюю ночь – до 10 градусов ниже нуля. В ближайшие два дня в городе и области обещают снег.

1 января будет от 1 до 6 градусов мороза, а 2 января столбики термометров поднимутся до нулевой отметки. Эта температура выше климатической нормы. Такую теплую для декабря погоду в столичный регион принесет атлантический циклон. Сейчас он приближается к европейской части страны.

В центре погоды "Фобос" назвали такую погоду скандинавской зимой. При этом масштабной оттепели ждать не стоит. Все кардинально изменится в преддверии Рождества. В городе похолодает до минус 15 градусов, сообщили в столичном Метеобюро. В последние дни январских праздников температурные показатели будут ниже климатической нормы.

Новые штаммы коронавируса могут вызвать цунами заражений. Об этом заявил во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Омикрон" доминирует уже почти во всех европейских странах, и заболеваемость бьет рекорды. Самый высокий уровень заражений в Дании – 1,6 тысячи случаев на 100 тысяч жителей. Такого не было с начала пандемии. Причем в стране привиты более 80 процентов населения.

Обязательный ПЦР-тест для всех, кто въезжает в страну, ввела Швеция, а Финляндия решила закрыть границы для невакцинированных иностранцев. В Париже с 31 декабря обязательным станет ношение масок на улицах. Исключение сделают лишь для детей и спортсменов. Кроме того, 1 и 2 января бары и рестораны в столице перевели на сокращенный график.

Вводит новые ограничения и Греция. За один день заболеваемость там выросла вдвое. Аналогичная ситуация в Испании, там тоже резкий всплеск – почти 100 тысяч новых диагнозов за сутки. При этом власти решили сократить время самоизоляции заболевших с 10 до 7 дней. В стране из-за резкого роста заболевших некому работать.

Ущерб от пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ, который привел к отключению теплоснабжения в городе, составил около 100 миллионов рублей. Однако это пока предварительная цифра. Сейчас теплоэлектроцентраль работает в штатном режиме. Тем не менее там до сих пор продолжается восстановление некоторых кабельных линий. Также сейчас закупается необходимое оборудование.

ЧП на ТЭЦ произошло 23 декабря. Ночью случилось возгорание в одном из котлов. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, никто не пострадал. Однако почти 1,5 тысячи зданий – это жилые дома, некоторые больницы, школы и детские сады – остались без горячей воды. Также ограничивалась подача тепла.

В Улан-Удэ вводили режим чрезвычайной ситуации. Отопление и горячее водоснабжение в городе полностью восстановили 28 декабря. Сейчас инцидент расследует специальная комиссия. В нее вошли технические руководители энергетической компании, инспекторы Ростехнадзора, чиновники из правительства Бурятии и представители Минэнерго.