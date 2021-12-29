"Москва и мир": ограничения в Бельгии и проходка тоннелей БКЛ в столице

Улицы Москвы к Новому году и Рождеству украсили более полутора тысяч праздничных плакатов. Они появились на городских билбордах, остановках и афишных стендах. Также по всей столице установили более тысячи наряженных елок и 4 тысячи декоративных конструкций – это светящиеся шары, навесы из гирлянд, световые арки и тоннели. Для горожан подготовили тематические видеоролики, которые до 14 января будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате.

В столице завершилась проходка всех тоннелей БКЛ. Строители успешно освоили 143 километра пути. Таким образом, этот транспортный объект войдет в историю как самое большое метрокольцо в мире. С этим событием горожан поздравил Сергей Собянин.

В Бельгии после массовых протестов вновь откроют кинотеатры и концертные залы. Часть ограничений, которые касались работы учреждений культуры, сняты по решению высшего административного суда. Этот орган отменил меры, ранее введенные правительством королевства.

В суде пояснили, что кабинет министров не смог доказать, что нахождение людей в учреждениях культуры представляют особую опасность для их здоровья. Противники закрытия культурно-развлекательных заведений провели массовую акцию протеста в центре Брюсселя. Согласно официальной статистике, в течение последней недели среднее число заболевших в стране составляет около 7 тысяч в день – это на треть меньше, чем неделей ранее.