"Москва и мир": украшение столицы к праздникам и заболеваемость COVID-19 за рубежом

Улицы Москвы к Новому году и Рождеству украсили более полутора тысяч праздничных плакатов. Они появились на городских билбордах, остановках и афишных стендах. Также по всей столице установили более тысячи наряженных елок и 4 тысячи декоративных конструкций – это светящиеся шары, навесы из гирлянд, световые арки и тоннели. Для горожан подготовили тематические видеоролики, которые до 14 января будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате.

В столице завершилась проходка всех тоннелей БКЛ. Строители успешно освоили 143 километра пути. Таким образом, этот транспортный объект войдет в историю как самое большое метрокольцо в мире. С этим событием горожан поздравил Сергей Собянин.

Коронавирус продолжает наступление на Францию и Великобританию. В республике за сутки почти 180 тысяч заболевших, в королевстве – около 130 тысяч. Это новые максимальные значения для этих стран с начала пандемии. При этом и во Франции, и в Великобритании достаточно высокий уровень вакцинации. Париж и Лондон призывают сограждан сделать бустерный укол во время зимних праздников. Борис Джонсон даже назвал прививку от коронавируса лучшим рождественским подарком.