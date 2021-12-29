"Москва и мир": столичное метро и ограничения в Бельгии

Сергей Собянин подвел итоги строительства московского метро за последние 10 лет. По словам мэра, сеть подземки выросла в 1,5 раза. Также был реализован крупнейший проект – Московское центральное кольцо, а скоро завершат еще более масштабный – замкнется Большая кольцевая линия.

Градоначальник также отметил, что в 2021 году для пассажиров открыли новый участок БКЛ длиной 25 километров, на нем расположились 12 станций. Причем 10 из них запустили одновременно. Такого в истории столичной подземки еще не было, при этом работа продолжается.

Москвичи могут сами выбрать названия для некоторых строящихся станций метро. Мэр уже запустил голосование. Чтобы принять в нем участие, необходимо иметь учетную запись на mos.ru или же зарегистрироваться на сайте "Активный гражданин".

В Бельгии после массовых протестов вновь откроют кинотеатры и концертные залы. Часть ограничений, которые касались работы учреждений культуры, сняты по решению высшего административного суда. Этот орган отменил меры, ранее введенные правительством королевства.

В суде пояснили, что кабинет министров не смог доказать, что нахождение людей в учреждениях культуры представляют особую опасность для их здоровья. Противники закрытия культурно-развлекательных заведений провели массовую акцию протеста в центре Брюсселя. Согласно официально статистике, в течение последней недели среднее число заболевших в стране составляет около 7 тысяч в день – это на треть меньше, чем неделей ранее.

Во Франции за сутки зафиксировали почти 180 тысяч заболевших, в Великобритании – около 130 тысяч. Ухудшается ситуация и в Африке. Медики констатируют, что смертность от последствий коронавируса на континенте по сравнению с предыдущей неделей возросла более чем на 70%.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила длительный процесс признания "Спутника V". По ее словам, ВОЗ запрашивает документальное подтверждение безопасности и эффективности препарата, а также бумаги по технологии производства.

Проверка технологических процессов требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию. Харрис уточнила, что той же процедуре следуют и другие регуляторы. Возможно, это и стало причиной задержек.

Ранее директор по регулированию и переквалификации ВОЗ Рожерио Пинто де Са Гаспара сообщил, что документы по "Спутнику V" ожидают к концу декабря – началу января. Тем временем российской вакциной привились уже более 100 миллионов человек за рубежом. Продвижением препарата за границей занимается Российский фонд прямых инвестиций.

По уже налаженной схеме "Спутник V" доставляют из московского аэропорта Шереметьево на четыре континента. Российский препарат одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек.