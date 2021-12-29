"Москва и мир": заболеваемость COVID-19 в столице и коронавирус за рубежом

За последние пять недель заболеваемость ковидом в Москве снизилась на 13%. Об этом заявил Сергей Собянин. Он также оценил вероятность введения новых мер из-за "Омикрона". По словам мэра, если новый штамм станет распространяться по столице, то власти будут стараться прибегать лишь к минимальным ограничением.

Сергей Собянин напомнил, что за два года пандемии Москва уже успела адаптироваться, поэтому сейчас экономика города функционирует в обычном режиме, нормально работают транспорт, сферы образования и соцпомощи, промышленность. Также мэр отметил, что в столице достаточно коечного фонда, и еще 6 тысяч коек находятся в резерве.

Кроме того, в Москве отлажена работа пунктов вакцинации. Они есть в поликлиниках и в популярных общественных местах. Жители столицы смогут сделать прививку и во время новогодних каникул – все пункты вакцинации будут работать в праздники, выходным станет только 1 января.

Коронавирус продолжает наступление на Францию и Великобританию. В республике за сутки зафиксировали почти 180 тысяч заболевших, в королевстве – около 130 тысяч. Это новые максимальные значения для этих стран с начала пандемии. При этом и во Франции, и в Великобритании достаточно высокий уровень вакцинации. Париж и Лондон призывают сограждан сделать бустерный укол во время зимних праздников. Борис Джонсон даже назвал прививку от коронавируса лучшим рождественским подарком.

Еще одним рекордсмен – Дания. В стране сейчас самый высокий в мире уровень заражения ковидом – более 1,6 тысячи больных на каждые 100 тысяч. Местные власти призывают граждан как можно чаще делать ПЦР-тесты. Сейчас уровень тестирования там один из самых высоких в мире.

В Испании в пункты, где можно пройти эту процедуру, выстраиваются большие очереди. Это тоже следствие ухудшения эпидемиологической ситуации. Скорость распространения вируса в этом месяце оказалась самой высокой за все время пандемии.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила длительный процесс признания "Спутника V". По ее словам, ВОЗ запрашивает документальное подтверждение безопасности и эффективности препарата, а также бумаги по технологии производства.

Проверка технологических процессов требует много времени, чтобы "выяснить все подробности, провести инспекцию и чтобы вакцине в итоге дали зеленый свет". Харрис уточнила, что той же процедуре следуют и другие регуляторы, и, возможно, это и стало причиной задержек.

Ранее директор по регулированию и переквалификации ВОЗ Рожерио Пинто де Са Гаспара сообщил, что документы по "Спутнику V" ожидают к концу декабря – начало января. Тем временем российской вакциной привились уже более 100 миллионов человек за рубежом. Продвижением препарата за границей занимается Российский фонд прямых инвестиций.

По уже налаженной схеме "Спутник V" доставляют из московского аэропорта Шереметьево на четыре континента. Российский препарат одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек.