"Москва и мир": ограничения транспорта в столице и COVID-19 за рубежом

В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января на некоторых улицах ограничат движение транспорта. Это связано с проведением праздничных фейерверков. Так, с 23:30 нельзя будет проехать в том числе по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту. Перекрытия будут также в Юго-Западном округе ТиНАО и в Зеленограде.

Что касается общественного транспорта, то в Новый год и Рождество поезда в метро и на МЦК будут курсировать круглосуточно, воспользоваться Московскими центральными диаметрами (МЦД) 1 января можно будет до 02:30.

Также москвичам рассказали, как будут работать в праздники медучреждения. Так, с 31 декабря по 9 января взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. Медицинскую помощь на дому будут оказывать с 08:00 до 20:00. Свой график опубликовали и центры "Мои документы". 1 января у них выходной, а с 2 по 8 января москвичей ждут в дежурных офисах.

Коронавирус продолжает наступление на Францию и Великобританию. В республике за сутки зафиксировали почти 180 тысяч заболевших, в королевстве – около 130 тысяч. Это новые максимальные значения для этих стран с начала пандемии. При этом и во Франции, и в Великобритании достаточно высокий уровень вакцинации. Париж и Лондон призывают сограждан сделать бустерный укол во время зимних праздников. Борис Джонсон даже назвал прививку от коронавируса лучшим рождественским подарком.

Еще одним рекордсмен – Дания. В стране сейчас самый высокий в мире уровень заражения ковидом – более 1,6 тысячи больных на каждые 100 тысяч. Местные власти призывают граждан как можно чаще делать ПЦР-тесты. Сейчас уровень тестирования там один из самых высоких в мире.

В Испании в пункты, где можно пройти эту процедуру, выстраиваются большие очереди. Это тоже следствие ухудшения эпидемиологической ситуации. Скорость распространения вируса в этом месяце оказалась самой высокой за все время пандемии.

Синоптики предупреждают жителей центральной России о снегопадах и сильном ветре. В Белгородской и Воронежской областях будет метель, на дорогах возможны снежные заносы. Температура воздуха опустится ночью до минус 15 градусов. Похожая картина в Брянской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Столицу минувшей ночью окутали густые туманы. В аэропорту Домодедово видимость была не больше 200 метров. Причиной сильных туманов стали высокая влажность воздуха и морозы. Уже к утру серая завеса рассеялась. В столице 29 декабря обещают гололедицу. При этом на улице комфортные для декабря минус 8–10 градусов, ночью температура воздуха может опуститься до 15 градусов мороза.

В новогоднюю ночь в Москве ожидается потепление – столбики термометров будут колебаться от минус 3 до минус 8 градусов. Днем будет от 0 до минус 5 градусов. Эти показатели значительно выше климатической нормы для начала января.